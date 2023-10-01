01 октября 2023
30 сентября 2023

В Челябинской области с торгов продают недвижимость завода-банкрота Роскосмоса

© Служба новостей «URA.RU»
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Заявиться на участие в торгах можно до 3 ноября Фото:

В Челябинской области за 72 миллиона рублей с торгов продают имущество обанкротившегося завода Роскосмоса, Миасского машзавода (ММЗ). Информация об этом появилась на портале «Торги России».

«Информация о должнике: АО „ММЗ“. Лот №4 Территория гаража (32 объекта недвижимости, 5 ед. коммуникаций, 2 земельных участка, 29 ед. движимого имущества), начальная цена 72 284 000 рублей», — указано в описании на сайте торгов.

Торги проводятся в секции «банкротство». Заявки на участие принимаются до 3 ноября.

Ранее гаражный комплекс обанкротившегося предприятия Роскосмоса оценили в 70 миллионов рублей. Отчет об оценке был составлен в отношении 39 объектов. Также проведена оценка 29 объектов хозинвентаря гаража. Стоимость составила 1,96 миллиона рублей. Это следует из данных «Федресурса». Оценку проводили по заказу конкурсного управляющего Анатолия Селищева.

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В Челябинской области за 72 миллиона рублей с торгов продают имущество обанкротившегося завода Роскосмоса, Миасского машзавода (ММЗ). Информация об этом появилась на портале «Торги России». «Информация о должнике: АО „ММЗ“. Лот №4 Территория гаража (32 объекта недвижимости, 5 ед. коммуникаций, 2 земельных участка, 29 ед. движимого имущества), начальная цена 72 284 000 рублей», — указано в описании на сайте торгов. Торги проводятся в секции «банкротство». Заявки на участие принимаются до 3 ноября. Ранее гаражный комплекс обанкротившегося предприятия Роскосмоса оценили в 70 миллионов рублей. Отчет об оценке был составлен в отношении 39 объектов. Также проведена оценка 29 объектов хозинвентаря гаража. Стоимость составила 1,96 миллиона рублей. Это следует из данных «Федресурса». Оценку проводили по заказу конкурсного управляющего Анатолия Селищева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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