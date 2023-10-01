01 октября 2023
30 сентября 2023

Стало известно, кто жил в квартире в Тобольске, где взорвался газ

В Тобольске в квартире, где взорвался газ, жила женщина с двумя детьми
© Служба новостей «URA.RU»
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Детей в момент взрыва не было дома (архивное фото) Фото:

Жительница Тобольска с двумя детьми проживала на улице Ремезова в квартире, где произошел хлопок газа. В соцсети сообщается, что женщина с ожогами находится в реанимации, а детей в момент взрыва не было дома.

«Хозяйка квартиры, где произошло ЧП, в реанимации. В квартире, с ней проживало 3 детей. Дети не пострадали, с ними все хорошо. В этот роковой момент, их не было дома», — сообщается в telegram-канале «Типичный Тобольск». Также с ушибами госпитализировано два человека.

Корреспондент URA.RU отправил запрос Департамент здравоохранения Тюменской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее в Тобольске произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме по улице Ремезова. Спасатели эвакуировали жителей. По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело.

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Жительница Тобольска с двумя детьми проживала на улице Ремезова в квартире, где произошел хлопок газа. В соцсети сообщается, что женщина с ожогами находится в реанимации, а детей в момент взрыва не было дома. «Хозяйка квартиры, где произошло ЧП, в реанимации. В квартире, с ней проживало 3 детей. Дети не пострадали, с ними все хорошо. В этот роковой момент, их не было дома», — сообщается в telegram-канале «Типичный Тобольск». Также с ушибами госпитализировано два человека. Корреспондент URA.RU отправил запрос Департамент здравоохранения Тюменской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее в Тобольске произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме по улице Ремезова. Спасатели эвакуировали жителей. По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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