Стало известно, кто жил в квартире в Тобольске, где взорвался газ

Жительница Тобольска с двумя детьми проживала на улице Ремезова в квартире, где произошел хлопок газа. В соцсети сообщается, что женщина с ожогами находится в реанимации, а детей в момент взрыва не было дома.
«Хозяйка квартиры, где произошло ЧП, в реанимации. В квартире, с ней проживало 3 детей. Дети не пострадали, с ними все хорошо. В этот роковой момент, их не было дома», — сообщается в telegram-канале «Типичный Тобольск». Также с ушибами госпитализировано два человека.
Корреспондент URA.RU отправил запрос Департамент здравоохранения Тюменской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее в Тобольске произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме по улице Ремезова. Спасатели эвакуировали жителей. По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.