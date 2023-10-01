Стало известно, кто жил в квартире в Тобольске, где взорвался газ

В Тобольске в квартире, где взорвался газ, жила женщина с двумя детьми

02 октября 2023 в 01:41 Размер текста - 17 +

Детей в момент взрыва не было дома (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Тобольска с двумя детьми проживала на улице Ремезова в квартире, где произошел хлопок газа. В соцсети сообщается, что женщина с ожогами находится в реанимации, а детей в момент взрыва не было дома. «Хозяйка квартиры, где произошло ЧП, в реанимации. В квартире, с ней проживало 3 детей. Дети не пострадали, с ними все хорошо. В этот роковой момент, их не было дома», — сообщается в telegram-канале «Типичный Тобольск». Также с ушибами госпитализировано два человека. Корреспондент URA.RU отправил запрос Департамент здравоохранения Тюменской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее в Тобольске произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме по улице Ремезова. Спасатели эвакуировали жителей. По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело.

Жительница Тобольска с двумя детьми проживала на улице Ремезова в квартире, где произошел хлопок газа. В соцсети сообщается, что женщина с ожогами находится в реанимации, а детей в момент взрыва не было дома. «Хозяйка квартиры, где произошло ЧП, в реанимации. В квартире, с ней проживало 3 детей. Дети не пострадали, с ними все хорошо. В этот роковой момент, их не было дома», — сообщается в telegram-канале «Типичный Тобольск». Также с ушибами госпитализировано два человека. Корреспондент URA.RU отправил запрос Департамент здравоохранения Тюменской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее в Тобольске произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме по улице Ремезова. Спасатели эвакуировали жителей. По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело.