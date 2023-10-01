01 октября 2023

В жилом доме в Тобольске взорвался газ

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Жильцы дома эвакуированы Фото:

В Тобольске (Тюменская область) на последнем этаже многоквартирного дома по улице Ремезова дом 3 произошел взрыв, а затем последовал пожар. Об этом сообщают в соцсети власти региона.

«1 октября 2023 года в десятом часу вечера поступило сообщение о том, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: город Тобольск улица С. Ремезова д. 3 А. Пожар перешел на кровлю жилого дома», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр Правительства Тюменской области».

Жильцы дома эвакуированы. Сотрудниками МЧС спасено два человека. По предварительным данным, есть один пострадавший.

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В Тобольске (Тюменская область) на последнем этаже многоквартирного дома по улице Ремезова дом 3 произошел взрыв, а затем последовал пожар. Об этом сообщают в соцсети власти региона. «1 октября 2023 года в десятом часу вечера поступило сообщение о том, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: город Тобольск улица С. Ремезова д. 3 А. Пожар перешел на кровлю жилого дома», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр Правительства Тюменской области». Жильцы дома эвакуированы. Сотрудниками МЧС спасено два человека. По предварительным данным, есть один пострадавший.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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