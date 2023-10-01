В жилом доме в Тобольске взорвался газ

01 октября 2023 в 22:47 Размер текста - 17 +

Жильцы дома эвакуированы Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) на последнем этаже многоквартирного дома по улице Ремезова дом 3 произошел взрыв, а затем последовал пожар. Об этом сообщают в соцсети власти региона. «1 октября 2023 года в десятом часу вечера поступило сообщение о том, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: город Тобольск улица С. Ремезова д. 3 А. Пожар перешел на кровлю жилого дома», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр Правительства Тюменской области». Жильцы дома эвакуированы. Сотрудниками МЧС спасено два человека. По предварительным данным, есть один пострадавший.

В Тобольске (Тюменская область) на последнем этаже многоквартирного дома по улице Ремезова дом 3 произошел взрыв, а затем последовал пожар. Об этом сообщают в соцсети власти региона. «1 октября 2023 года в десятом часу вечера поступило сообщение о том, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: город Тобольск улица С. Ремезова д. 3 А. Пожар перешел на кровлю жилого дома», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр Правительства Тюменской области». Жильцы дома эвакуированы. Сотрудниками МЧС спасено два человека. По предварительным данным, есть один пострадавший.