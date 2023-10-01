01 октября 2023

Следователи возбудили уголовное дело из-за взрыва газа в Тобольске

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Мариуполь. Украина, пожарище, последствия, мариуполь, обстрел, разрушения от взрыва, гуманитарная катастрофа
Следователи провели осмотре места взрыва Фото:

СК России по Тюменской области возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в многоквартирном доме в Тобольске по улице Ремезова. Об этом сообщает ведомство в соцсети.

«В вечернее время 1 октября 2023 года в одной из квартир 5-этажного жилого дома в городе Тобольске произошел хлопок газовоздушной смеси. По факту произошедшего следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 238 УК РФ», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В настоящее время следователи произвели осмотр места ЧП. Назначены все необходимые экспертизы.

Ранее в жилом многоквартирном доме Тобольска по улице Ремезова произошел взрыв газа. Тобольский межрайонный Андрей Сажин прокурор выехал на место ЧП.

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СК России по Тюменской области возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в многоквартирном доме в Тобольске по улице Ремезова. Об этом сообщает ведомство в соцсети. «В вечернее время 1 октября 2023 года в одной из квартир 5-этажного жилого дома в городе Тобольске произошел хлопок газовоздушной смеси. По факту произошедшего следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 238 УК РФ», — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время следователи произвели осмотр места ЧП. Назначены все необходимые экспертизы. Ранее в жилом многоквартирном доме Тобольска по улице Ремезова произошел взрыв газа. Тобольский межрайонный Андрей Сажин прокурор выехал на место ЧП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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