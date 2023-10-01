Следователи возбудили уголовное дело из-за взрыва газа в Тобольске

01 октября 2023 в 23:51 Размер текста - 17 +

Следователи провели осмотре места взрыва Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU СК России по Тюменской области возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в многоквартирном доме в Тобольске по улице Ремезова. Об этом сообщает ведомство в соцсети. «В вечернее время 1 октября 2023 года в одной из квартир 5-этажного жилого дома в городе Тобольске произошел хлопок газовоздушной смеси. По факту произошедшего следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 238 УК РФ», — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время следователи произвели осмотр места ЧП. Назначены все необходимые экспертизы. Ранее в жилом многоквартирном доме Тобольска по улице Ремезова произошел взрыв газа. Тобольский межрайонный Андрей Сажин прокурор выехал на место ЧП.

СК России по Тюменской области возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в многоквартирном доме в Тобольске по улице Ремезова. Об этом сообщает ведомство в соцсети. «В вечернее время 1 октября 2023 года в одной из квартир 5-этажного жилого дома в городе Тобольске произошел хлопок газовоздушной смеси. По факту произошедшего следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 238 УК РФ», — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время следователи произвели осмотр места ЧП. Назначены все необходимые экспертизы. Ранее в жилом многоквартирном доме Тобольска по улице Ремезова произошел взрыв газа. Тобольский межрайонный Андрей Сажин прокурор выехал на место ЧП.