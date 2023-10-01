Следователи возбудили уголовное дело из-за взрыва газа в Тобольске

СК России по Тюменской области возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в многоквартирном доме в Тобольске по улице Ремезова. Об этом сообщает ведомство в соцсети.
«В вечернее время 1 октября 2023 года в одной из квартир 5-этажного жилого дома в городе Тобольске произошел хлопок газовоздушной смеси. По факту произошедшего следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 238 УК РФ», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В настоящее время следователи произвели осмотр места ЧП. Назначены все необходимые экспертизы.
Ранее в жилом многоквартирном доме Тобольска по улице Ремезова произошел взрыв газа. Тобольский межрайонный Андрей Сажин прокурор выехал на место ЧП.
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