На месте взрыва газа в многоквартирном доме в Тобольске запланирована комиссия по чрезвычайным ситуациям пожарной безопасности. Врио руководителя областного управления МЧС Владимир Закутаев сообщил, что мероприятие состоится в 8.30 утра 2 октября.
«Открытое горение ликвидировано. Проходит проливка конструкций. На 8.30 запланирована комиссия по чрезвычайным ситуациям пожарной безопасности Тобольского муниципального района», — передается комментарий Закутаева в telegram-канале ведомства.
Площадь пожара составила 800 квадратных метров. К тушению привлечено более 60 человек личного состава, 20 единиц основной и специальной МЧС России.
Ранее сообщалось, что в Тобольске произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме по улице Ремезова. Спасатели эвакуировали жителей. В медучреждение было госпитализировано трое пострадавших.
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