После взрыва газа в Тобольске назначена комиссия по ЧС. Видео

02 октября 2023 в 02:35 Размер текста - 17 +

Комиссия назначена на утро 2 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На месте взрыва газа в многоквартирном доме в Тобольске запланирована комиссия по чрезвычайным ситуациям пожарной безопасности. Врио руководителя областного управления МЧС Владимир Закутаев сообщил, что мероприятие состоится в 8.30 утра 2 октября. «Открытое горение ликвидировано. Проходит проливка конструкций. На 8.30 запланирована комиссия по чрезвычайным ситуациям пожарной безопасности Тобольского муниципального района», — передается комментарий Закутаева в telegram-канале ведомства. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. К тушению привлечено более 60 человек личного состава, 20 единиц основной и специальной МЧС России. Ранее сообщалось, что в Тобольске произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме по улице Ремезова. Спасатели эвакуировали жителей. В медучреждение было госпитализировано трое пострадавших.

На месте взрыва газа в многоквартирном доме в Тобольске запланирована комиссия по чрезвычайным ситуациям пожарной безопасности. Врио руководителя областного управления МЧС Владимир Закутаев сообщил, что мероприятие состоится в 8.30 утра 2 октября. «Открытое горение ликвидировано. Проходит проливка конструкций. На 8.30 запланирована комиссия по чрезвычайным ситуациям пожарной безопасности Тобольского муниципального района», — передается комментарий Закутаева в telegram-канале ведомства. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. К тушению привлечено более 60 человек личного состава, 20 единиц основной и специальной МЧС России. Ранее сообщалось, что в Тобольске произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме по улице Ремезова. Спасатели эвакуировали жителей. В медучреждение было госпитализировано трое пострадавших.