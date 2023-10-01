01 октября 2023
30 сентября 2023

После взрыва газа в Тобольске назначена комиссия по ЧС. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, пожарные
Комиссия назначена на утро 2 октября Фото:

На месте взрыва газа в многоквартирном доме в Тобольске запланирована комиссия по чрезвычайным ситуациям пожарной безопасности. Врио руководителя областного управления МЧС Владимир Закутаев сообщил, что мероприятие состоится в 8.30 утра 2 октября.

«Открытое горение ликвидировано. Проходит проливка конструкций. На 8.30 запланирована комиссия по чрезвычайным ситуациям пожарной безопасности Тобольского муниципального района», — передается комментарий Закутаева в telegram-канале ведомства.

Площадь пожара составила 800 квадратных метров. К тушению привлечено более 60 человек личного состава, 20 единиц основной и специальной МЧС России.

Ранее сообщалось, что в Тобольске произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме по улице Ремезова. Спасатели эвакуировали жителей. В медучреждение было госпитализировано трое пострадавших.

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На месте взрыва газа в многоквартирном доме в Тобольске запланирована комиссия по чрезвычайным ситуациям пожарной безопасности. Врио руководителя областного управления МЧС Владимир Закутаев сообщил, что мероприятие состоится в 8.30 утра 2 октября. «Открытое горение ликвидировано. Проходит проливка конструкций. На 8.30 запланирована комиссия по чрезвычайным ситуациям пожарной безопасности Тобольского муниципального района», — передается комментарий Закутаева в telegram-канале ведомства. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. К тушению привлечено более 60 человек личного состава, 20 единиц основной и специальной МЧС России. Ранее сообщалось, что в Тобольске произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме по улице Ремезова. Спасатели эвакуировали жителей. В медучреждение было госпитализировано трое пострадавших.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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