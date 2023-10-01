01 октября 2023

Три человека госпитализированы после взрыва газа в Тобольске. Фото, видео

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Три человека пострадали при взрыве газа в Тобольске, пишет Shot Фото:

В результате взрыва газа в Тобольске госпитализированы три человека. После происшествия начался пожар.

«Трех пациентов доставили в приемное отделение Областной больницы №3 Тобольска», — сообщили в информцентре правительства Тюменской области. Газовоздушная смесь взорвалась в квартире на пятом этаже, в результате чего огонь перекинулся на крышу здания.

После взрыва жители были эвакуированы. Сейчас на месте происшествия работают пожарные и спасатели, передали в telegram-канале Shot.

После взрыва газа начался пожар
После взрыва газа начался пожар
Фото:

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В результате взрыва газа в Тобольске госпитализированы три человека. После происшествия начался пожар. «Трех пациентов доставили в приемное отделение Областной больницы №3 Тобольска», — сообщили в информцентре правительства Тюменской области. Газовоздушная смесь взорвалась в квартире на пятом этаже, в результате чего огонь перекинулся на крышу здания. После взрыва жители были эвакуированы. Сейчас на месте происшествия работают пожарные и спасатели, передали в telegram-канале Shot.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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