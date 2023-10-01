Три человека госпитализированы после взрыва газа в Тобольске. Фото, видео

01 октября 2023 в 22:51 Размер текста - 17 +

Три человека пострадали при взрыве газа в Тобольске, пишет Shot Фото: Илья Московец © URA.RU В результате взрыва газа в Тобольске госпитализированы три человека. После происшествия начался пожар. «Трех пациентов доставили в приемное отделение Областной больницы №3 Тобольска», — сообщили в информцентре правительства Тюменской области. Газовоздушная смесь взорвалась в квартире на пятом этаже, в результате чего огонь перекинулся на крышу здания. После взрыва жители были эвакуированы. Сейчас на месте происшествия работают пожарные и спасатели, передали в telegram-канале Shot. После взрыва газа начался пожар Фото: telegram-канал Shot

В результате взрыва газа в Тобольске госпитализированы три человека. После происшествия начался пожар. «Трех пациентов доставили в приемное отделение Областной больницы №3 Тобольска», — сообщили в информцентре правительства Тюменской области. Газовоздушная смесь взорвалась в квартире на пятом этаже, в результате чего огонь перекинулся на крышу здания. После взрыва жители были эвакуированы. Сейчас на месте происшествия работают пожарные и спасатели, передали в telegram-канале Shot.