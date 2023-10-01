Три человека пострадали при взрыве газа в Тобольске, пишет Shot
В результате взрыва газа в Тобольске госпитализированы три человека. После происшествия начался пожар.
«Трех пациентов доставили в приемное отделение Областной больницы №3 Тобольска», — сообщили в информцентре правительства Тюменской области. Газовоздушная смесь взорвалась в квартире на пятом этаже, в результате чего огонь перекинулся на крышу здания.
После взрыва жители были эвакуированы. Сейчас на месте происшествия работают пожарные и спасатели, передали в telegram-канале Shot.
После взрыва газа начался пожар
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