Чехия стала второй страной, конфисковавшей машину с номерами РФ

Чехия стала второй страной, в которой конфисковали автомобиль с российскими номерами. Первый такой прецедент произошел в Германии. Об этом сообщили в минфине ФРГ.
«Федеральному правительству известно, что в Чехии произошел случай конфискации частного легкового автомобиля, прибывшего из России. Правительство не располагает никакой информацией, кроме этой», — передает сообщение минфина ФРГ газета «Известия».
В материале отмечается, что Германия стала первой страной, в которой конфисковали автомобиль с российскими номерами. Позднее 21 сентября минфин Германии отмечал, что не располагает точным количеством информации о конфискованных автомобилях.
Ранее Латвия запретила въезд в страну автомобилям с российскими номерами. Такой запрет начала действовать с 12 сентября, передает RT. URA.RU подготовила специальный материал, в котором как россиянам ездить в Европу после новых санкций Евросоюза.
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