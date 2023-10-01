Чехия стала второй страной, конфисковавшей машину с номерами РФ

02 октября 2023 в 03:09 Размер текста - 17 +

В Чехии конфисковали автомобиль с российскими номерами Фото: Владимир Васин © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Чехия стала второй страной, в которой конфисковали автомобиль с российскими номерами. Первый такой прецедент произошел в Германии. Об этом сообщили в минфине ФРГ. «Федеральному правительству известно, что в Чехии произошел случай конфискации частного легкового автомобиля, прибывшего из России. Правительство не располагает никакой информацией, кроме этой», — передает сообщение минфина ФРГ газета «Известия». В материале отмечается, что Германия стала первой страной, в которой конфисковали автомобиль с российскими номерами. Позднее 21 сентября минфин Германии отмечал, что не располагает точным количеством информации о конфискованных автомобилях. Ранее Латвия запретила въезд в страну автомобилям с российскими номерами. Такой запрет начала действовать с 12 сентября, передает RT. URA.RU подготовила специальный материал, в котором как россиянам ездить в Европу после новых санкций Евросоюза.

Чехия стала второй страной, в которой конфисковали автомобиль с российскими номерами. Первый такой прецедент произошел в Германии. Об этом сообщили в минфине ФРГ. «Федеральному правительству известно, что в Чехии произошел случай конфискации частного легкового автомобиля, прибывшего из России. Правительство не располагает никакой информацией, кроме этой», — передает сообщение минфина ФРГ газета «Известия». В материале отмечается, что Германия стала первой страной, в которой конфисковали автомобиль с российскими номерами. Позднее 21 сентября минфин Германии отмечал, что не располагает точным количеством информации о конфискованных автомобилях. Ранее Латвия запретила въезд в страну автомобилям с российскими номерами. Такой запрет начала действовать с 12 сентября, передает RT. URA.RU подготовила специальный материал, в котором как россиянам ездить в Европу после новых санкций Евросоюза.