01 октября 2023

Чехия стала второй страной, конфисковавшей машину с номерами РФ

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Чехия.
В Чехии конфисковали автомобиль с российскими номерами Фото:
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Чехия стала второй страной, в которой конфисковали автомобиль с российскими номерами. Первый такой прецедент произошел в Германии. Об этом сообщили в минфине ФРГ.

«Федеральному правительству известно, что в Чехии произошел случай конфискации частного легкового автомобиля, прибывшего из России. Правительство не располагает никакой информацией, кроме этой», — передает сообщение минфина ФРГ газета «Известия».

В материале отмечается, что Германия стала первой страной, в которой конфисковали автомобиль с российскими номерами. Позднее 21 сентября минфин Германии отмечал, что не располагает точным количеством информации о конфискованных автомобилях.

Ранее Латвия запретила въезд в страну автомобилям с российскими номерами. Такой запрет начала действовать с 12 сентября, передает RT. URA.RU подготовила специальный материал, в котором как россиянам ездить в Европу после новых санкций Евросоюза.

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Чехия стала второй страной, в которой конфисковали автомобиль с российскими номерами. Первый такой прецедент произошел в Германии. Об этом сообщили в минфине ФРГ. «Федеральному правительству известно, что в Чехии произошел случай конфискации частного легкового автомобиля, прибывшего из России. Правительство не располагает никакой информацией, кроме этой», — передает сообщение минфина ФРГ газета «Известия». В материале отмечается, что Германия стала первой страной, в которой конфисковали автомобиль с российскими номерами. Позднее 21 сентября минфин Германии отмечал, что не располагает точным количеством информации о конфискованных автомобилях. Ранее Латвия запретила въезд в страну автомобилям с российскими номерами. Такой запрет начала действовать с 12 сентября, передает RT. URA.RU подготовила специальный материал, в котором как россиянам ездить в Европу после новых санкций Евросоюза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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