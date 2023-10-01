ЯНАО стал регионом — лидером по доступности ипотеки

02 октября 2023 в 03:49 Размер текста - 17 +

В 2023 году 65% жителей Ямала могут позволить себе приобрести жилье в ипотеку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Приобретение квартиры в ипотеку доступно для 65 процентов жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. Согласно исследованию экспертов РИА Новости, по данному показателю регион является лидером. «Лидером рейтинга по доступности ипотеки среди регионов России стал Ямало-Ненецкий автономный округ. По данным на август текущего года приобрести недвижимость в кредит здесь могут позволить 65 процентов жителей», — передает данные исследования РИА Новости. Положительной тенденцией является и то, что по сравнению с прошлым годом данный показатель увеличился. В 2022 году ипотеку могли себе позволить 63,7% жителей Ямала. В целом доступность ипотеки выросла в 78 регионах, а в пяти показатель снизился. Ранее Тюменская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа заняли лидирующие позиции в рейтинге регионов по развитию ипотеки. Эксперты сообщили, что количество жилищных займов за последние 12 месяцев на 1000 человек экономически активного населения в Тюменской области составило 37, в ЯНАО и ХМАО — 36,2 и 34,8 соответственно.

Приобретение квартиры в ипотеку доступно для 65 процентов жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. Согласно исследованию экспертов РИА Новости, по данному показателю регион является лидером. «Лидером рейтинга по доступности ипотеки среди регионов России стал Ямало-Ненецкий автономный округ. По данным на август текущего года приобрести недвижимость в кредит здесь могут позволить 65 процентов жителей», — передает данные исследования РИА Новости. Положительной тенденцией является и то, что по сравнению с прошлым годом данный показатель увеличился. В 2022 году ипотеку могли себе позволить 63,7% жителей Ямала. В целом доступность ипотеки выросла в 78 регионах, а в пяти показатель снизился. Ранее Тюменская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа заняли лидирующие позиции в рейтинге регионов по развитию ипотеки. Эксперты сообщили, что количество жилищных займов за последние 12 месяцев на 1000 человек экономически активного населения в Тюменской области составило 37, в ЯНАО и ХМАО — 36,2 и 34,8 соответственно.