01 октября 2023

Производитель Bayraktar допустил передачу ВСУ улучшенных БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон. США. stock, нато, сша, бпла, беспилотник, stock, бла, дрон
Турция может передать Украине улучшенные беспилотники Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут получить улучшенную версию беспилотника Bayraktar. Об этом заявил Халук Байрактар, руководитель компании-производителя Baykar Defence.

«Что касается Bayraktar Akinci, этот вопрос в процессе рассмотрения, насколько мне известно», — передает «24 канал» высказывание Байрактара. Он добавил, что БПЛА рабочие собирают днем и ночью на заводе, расположенном на Украине.

Турецкий беспилотник Bayraktar Akinci является тяжелым дроном, который обладает улучшенными характеристиками. Его приняли на вооружение турецкие ВВС в 2021 году.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал о том, что использование Украиной боевых беспилотников в Донбассе лишь усугубляет ситуацию на линии соприкосновения. По его словам, произошедшее подтвердило опасения Москвы, что поставки Киеву турецких БПЛА Bayraktar TB2 приведут к дестабилизации обстановки на юго-востоке Украины, пишет RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут получить улучшенную версию беспилотника Bayraktar. Об этом заявил Халук Байрактар, руководитель компании-производителя Baykar Defence. «Что касается Bayraktar Akinci, этот вопрос в процессе рассмотрения, насколько мне известно», — передает «24 канал» высказывание Байрактара. Он добавил, что БПЛА рабочие собирают днем и ночью на заводе, расположенном на Украине. Турецкий беспилотник Bayraktar Akinci является тяжелым дроном, который обладает улучшенными характеристиками. Его приняли на вооружение турецкие ВВС в 2021 году. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал о том, что использование Украиной боевых беспилотников в Донбассе лишь усугубляет ситуацию на линии соприкосновения. По его словам, произошедшее подтвердило опасения Москвы, что поставки Киеву турецких БПЛА Bayraktar TB2 приведут к дестабилизации обстановки на юго-востоке Украины, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...