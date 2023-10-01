Производитель Bayraktar допустил передачу ВСУ улучшенных БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут получить улучшенную версию беспилотника Bayraktar. Об этом заявил Халук Байрактар, руководитель компании-производителя Baykar Defence.
«Что касается Bayraktar Akinci, этот вопрос в процессе рассмотрения, насколько мне известно», — передает «24 канал» высказывание Байрактара. Он добавил, что БПЛА рабочие собирают днем и ночью на заводе, расположенном на Украине.
Турецкий беспилотник Bayraktar Akinci является тяжелым дроном, который обладает улучшенными характеристиками. Его приняли на вооружение турецкие ВВС в 2021 году.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал о том, что использование Украиной боевых беспилотников в Донбассе лишь усугубляет ситуацию на линии соприкосновения. По его словам, произошедшее подтвердило опасения Москвы, что поставки Киеву турецких БПЛА Bayraktar TB2 приведут к дестабилизации обстановки на юго-востоке Украины, пишет RT.
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