Производитель Bayraktar допустил передачу ВСУ улучшенных БПЛА 02 октября 2023 в 04:10 Размер текста - 17 + Турция может передать Украине улучшенные беспилотники Фото: 354th Mobile Public Affairs Detachment / Pfc. Justin Snyder Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут получить улучшенную версию беспилотника Bayraktar. Об этом заявил Халук Байрактар, руководитель компании-производителя Baykar Defence. «Что касается Bayraktar Akinci, этот вопрос в процессе рассмотрения, насколько мне известно», — передает «24 канал» высказывание Байрактара. Он добавил, что БПЛА рабочие собирают днем и ночью на заводе, расположенном на Украине. Турецкий беспилотник Bayraktar Akinci является тяжелым дроном, который обладает улучшенными характеристиками. Его приняли на вооружение турецкие ВВС в 2021 году. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал о том, что использование Украиной боевых беспилотников в Донбассе лишь усугубляет ситуацию на линии соприкосновения. По его словам, произошедшее подтвердило опасения Москвы, что поставки Киеву турецких БПЛА Bayraktar TB2 приведут к дестабилизации обстановки на юго-востоке Украины, пишет RT. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут получить улучшенную версию беспилотника Bayraktar. Об этом заявил Халук Байрактар, руководитель компании-производителя Baykar Defence. «Что касается Bayraktar Akinci, этот вопрос в процессе рассмотрения, насколько мне известно», — передает «24 канал» высказывание Байрактара. Он добавил, что БПЛА рабочие собирают днем и ночью на заводе, расположенном на Украине. Турецкий беспилотник Bayraktar Akinci является тяжелым дроном, который обладает улучшенными характеристиками. Его приняли на вооружение турецкие ВВС в 2021 году. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал о том, что использование Украиной боевых беспилотников в Донбассе лишь усугубляет ситуацию на линии соприкосновения. По его словам, произошедшее подтвердило опасения Москвы, что поставки Киеву турецких БПЛА Bayraktar TB2 приведут к дестабилизации обстановки на юго-востоке Украины, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям