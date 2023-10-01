В ХМАО стало больше семей, которые способны платить ипотеку

02 октября 2023 в 04:40 Размер текста - 17 +

В ХМАО более 55 процентов семей могут взять жилье в ипотеку Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе до 55,3 процента увеличилось количество семей, которые могут взять и платить в ипотеку. Согласно исследованию экспертов РИА Новости, в прошлом году этот показатель составлял 51,6%. «Доступность ипотеки за прошедший год выросла в 78 российских регионах. В Ханты-Мансийском автономном округе этот показатель вырос на 3,7 пункта и составил 55,3 процента», — передает данные исследования РИА Новости. ХМАО находится на четвертой строчке рейтинга среди регионов страны. Более доступна ипотека в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах и Магаданской области. Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе упали объемы ипотечного кредитования. С начала года средний чек жилищного кредита сократился на 6% и составил 5 миллионов рублей. В основном клиенты берут льготные ипотеки на покупку жилья в новостройках.

В Ханты-Мансийском автономном округе до 55,3 процента увеличилось количество семей, которые могут взять и платить в ипотеку. Согласно исследованию экспертов РИА Новости, в прошлом году этот показатель составлял 51,6%. «Доступность ипотеки за прошедший год выросла в 78 российских регионах. В Ханты-Мансийском автономном округе этот показатель вырос на 3,7 пункта и составил 55,3 процента», — передает данные исследования РИА Новости. ХМАО находится на четвертой строчке рейтинга среди регионов страны. Более доступна ипотека в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах и Магаданской области. Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе упали объемы ипотечного кредитования. С начала года средний чек жилищного кредита сократился на 6% и составил 5 миллионов рублей. В основном клиенты берут льготные ипотеки на покупку жилья в новостройках.