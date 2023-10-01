01 октября 2023
30 сентября 2023
29 сентября 2023

В ХМАО стало больше семей, которые способны платить ипотеку

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО более 55 процентов семей могут взять жилье в ипотеку Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе до 55,3 процента увеличилось количество семей, которые могут взять и платить в ипотеку. Согласно исследованию экспертов РИА Новости, в прошлом году этот показатель составлял 51,6%.

«Доступность ипотеки за прошедший год выросла в 78 российских регионах. В Ханты-Мансийском автономном округе этот показатель вырос на 3,7 пункта и составил 55,3 процента», — передает данные исследования РИА Новости.

ХМАО находится на четвертой строчке рейтинга среди регионов страны. Более доступна ипотека в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах и Магаданской области.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе упали объемы ипотечного кредитования. С начала года средний чек жилищного кредита сократился на 6% и составил 5 миллионов рублей. В основном клиенты берут льготные ипотеки на покупку жилья в новостройках.

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В Ханты-Мансийском автономном округе до 55,3 процента увеличилось количество семей, которые могут взять и платить в ипотеку. Согласно исследованию экспертов РИА Новости, в прошлом году этот показатель составлял 51,6%. «Доступность ипотеки за прошедший год выросла в 78 российских регионах. В Ханты-Мансийском автономном округе этот показатель вырос на 3,7 пункта и составил 55,3 процента», — передает данные исследования РИА Новости. ХМАО находится на четвертой строчке рейтинга среди регионов страны. Более доступна ипотека в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах и Магаданской области. Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе упали объемы ипотечного кредитования. С начала года средний чек жилищного кредита сократился на 6% и составил 5 миллионов рублей. В основном клиенты берут льготные ипотеки на покупку жилья в новостройках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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