Директор журфака УрФУ просит Грету Тунберг повлиять на санкции США и ЕС

Некрасов считает, что Тунберг может повлиять на западное общество Фото: Размик Закарян © URA.RU

Директор факультета журналистики Уральского федерального университета и вице-президент «Екатеринбуржского клуба» Иван Некрасов просит экоактивистку Грету Тунберг повлиять на санкции, которые ввели США и Евросоюз в отношении российской авиаотрасли. По его словам, запреты на продажу самолетов и их обслуживание ставят под угрозу жизни россиян. Видеообращение появилось в соцсетях Некрасова.

«Дорогая Грета, нужна твоя помощь. 12 сентября самолет авиакомпании „Уральские авиалинии“ совершил экстренную посадку в пшеничном поле. Этот Airbus летел из Сочи в Омск, произошел отказ гидравлической системы самолета, ему было 19 лет, на борту находился 151 пассажир. Никто не погиб, но нет никакой гарантии, что ЧП с российской авиакомпанией не повторится снова и в более жестком варианте», — заявил Некрасов.

Он напомнил, что через два дня после начала спецоперации на Украине западные страны запретили обслуживать самолеты России, продавать их и запчасти. Из-за этого Boeing и Airbus могут быстрее устареть и подвергнуть опасности пассажиров. «Я обращаюсь к тебе, как к влиятельной женщине, чтобы ты помогла ослабить санкции США и Евросоюза, которые угрожают жизни россиян. Я уверен, что мы сможем договориться, Грета. Я считаю, у тебя достаточно мужества признать, что все люди на планете одинаково заслуживают жизни, в том числе и россияне», — сообщил декан журфака УрФУ. Он подчеркнул, что Россия начала заниматься импортозамещением самолетов и запчастей, но «не хотелось бы, чтобы этот прогресс был написан кровью».

В феврале 2022 года Евросоюз в ответ на спецоперацию России на Украине ввел санкции в отношении авиаотрасли РФ, потребовав до конца марта расторгнуть все лизинговые контракты и вернуть суда их владельцам. Также был введен запрет на пересечение его воздушного пространства российскими самолетами.