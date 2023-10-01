В Курганской области простятся с разведчиком, погибшим в зоне СВО

Курганцы простятся с погибшим в зоне СВО разведчиком
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Катайском округе (Курганская область) пройдет прощание с военнослужащим Кириллом Урусовым. Молодой человек, служивший разведчиком, погиб в зоне военных действий. Об этом URA.RU сообщили в областном военкомате.
«В селе Верхняя Теча Катайского округа сегодня (2 октября) простятся с рядовым Кириллом Урусовым», — проинформировали в комиссариате. 22-летний курганец служил разведчиком-оператором в разведбатальоне.
Урусов после окончания школы учился в радиотехникуме г. Каменск-Уральского. После прохождения военной службы он заключил контракт. После прощания погибшего военного захоронят в Далматово.
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