01 октября 2023
30 сентября 2023

В Курганской области простятся с разведчиком, погибшим в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония захоронения останков бойца. Екатеринбург, триколор, почетный караул, гроб с останками, кладбище, церемония прощания
Курганцы простятся с погибшим в зоне СВО разведчиком Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Катайском округе (Курганская область) пройдет прощание с военнослужащим Кириллом Урусовым. Молодой человек, служивший разведчиком, погиб в зоне военных действий. Об этом URA.RU сообщили в областном военкомате.

«В селе Верхняя Теча Катайского округа сегодня (2 октября) простятся с рядовым Кириллом Урусовым», — проинформировали в комиссариате. 22-летний курганец служил разведчиком-оператором в разведбатальоне.

Урусов после окончания школы учился в радиотехникуме г. Каменск-Уральского. После прохождения военной службы он заключил контракт. После прощания погибшего военного захоронят в Далматово.

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В Катайском округе (Курганская область) пройдет прощание с военнослужащим Кириллом Урусовым. Молодой человек, служивший разведчиком, погиб в зоне военных действий. Об этом URA.RU сообщили в областном военкомате. «В селе Верхняя Теча Катайского округа сегодня (2 октября) простятся с рядовым Кириллом Урусовым», — проинформировали в комиссариате. 22-летний курганец служил разведчиком-оператором в разведбатальоне. Урусов после окончания школы учился в радиотехникуме г. Каменск-Уральского. После прохождения военной службы он заключил контракт. После прощания погибшего военного захоронят в Далматово.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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