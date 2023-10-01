В Курганской области простятся с разведчиком, погибшим в зоне СВО

02 октября 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Курганцы простятся с погибшим в зоне СВО разведчиком Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Катайском округе (Курганская область) пройдет прощание с военнослужащим Кириллом Урусовым. Молодой человек, служивший разведчиком, погиб в зоне военных действий. Об этом URA.RU сообщили в областном военкомате. «В селе Верхняя Теча Катайского округа сегодня (2 октября) простятся с рядовым Кириллом Урусовым», — проинформировали в комиссариате. 22-летний курганец служил разведчиком-оператором в разведбатальоне. Урусов после окончания школы учился в радиотехникуме г. Каменск-Уральского. После прохождения военной службы он заключил контракт. После прощания погибшего военного захоронят в Далматово.

В Катайском округе (Курганская область) пройдет прощание с военнослужащим Кириллом Урусовым. Молодой человек, служивший разведчиком, погиб в зоне военных действий. Об этом URA.RU сообщили в областном военкомате. «В селе Верхняя Теча Катайского округа сегодня (2 октября) простятся с рядовым Кириллом Урусовым», — проинформировали в комиссариате. 22-летний курганец служил разведчиком-оператором в разведбатальоне. Урусов после окончания школы учился в радиотехникуме г. Каменск-Уральского. После прохождения военной службы он заключил контракт. После прощания погибшего военного захоронят в Далматово.