В Нижневартовске запустят сирены, сообщающие о ЧС

4 октября в 10:40 в Нижневартовске прозвучат сирены
В Нижневартовске (ХМАО) проверят системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Сайт властей города сообщает, что сирены запустят в среду утром.
«В Нижневартовске в целях проверки работоспособности автоматизированной системы централизованного оповещения состоится запуск электросирен. Сигнал прозвучит 4 октября в 10 часов 40 минут», — уточняется на городском портале.
Ранее URA.RU писало, что власти Сургута (ХМАО) готовят город к масштабному ЧП. Они протестировали городскую систему оповещения.
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