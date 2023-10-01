В Нижневартовске запустят сирены, сообщающие о ЧС

02 октября 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

4 октября в 10:40 в Нижневартовске прозвучат сирены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) проверят системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Сайт властей города сообщает, что сирены запустят в среду утром. «В Нижневартовске в целях проверки работоспособности автоматизированной системы централизованного оповещения состоится запуск электросирен. Сигнал прозвучит 4 октября в 10 часов 40 минут», — уточняется на городском портале. Ранее URA.RU писало, что власти Сургута (ХМАО) готовят город к масштабному ЧП. Они протестировали городскую систему оповещения.

В Нижневартовске (ХМАО) проверят системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Сайт властей города сообщает, что сирены запустят в среду утром. «В Нижневартовске в целях проверки работоспособности автоматизированной системы централизованного оповещения состоится запуск электросирен. Сигнал прозвучит 4 октября в 10 часов 40 минут», — уточняется на городском портале. Ранее URA.RU писало, что власти Сургута (ХМАО) готовят город к масштабному ЧП. Они протестировали городскую систему оповещения.