01 октября 2023
30 сентября 2023

В Нижневартовске запустят сирены, сообщающие о ЧС

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
4 октября в 10:40 в Нижневартовске прозвучат сирены Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) проверят системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Сайт властей города сообщает, что сирены запустят в среду утром.

«В Нижневартовске в целях проверки работоспособности автоматизированной системы централизованного оповещения состоится запуск электросирен. Сигнал прозвучит 4 октября в 10 часов 40 минут», — уточняется на городском портале.

Ранее URA.RU писало, что власти Сургута (ХМАО) готовят город к масштабному ЧП. Они протестировали городскую систему оповещения.

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В Нижневартовске (ХМАО) проверят системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Сайт властей города сообщает, что сирены запустят в среду утром. «В Нижневартовске в целях проверки работоспособности автоматизированной системы централизованного оповещения состоится запуск электросирен. Сигнал прозвучит 4 октября в 10 часов 40 минут», — уточняется на городском портале. Ранее URA.RU писало, что власти Сургута (ХМАО) готовят город к масштабному ЧП. Они протестировали городскую систему оповещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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