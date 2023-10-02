Украинцы умирают за ценности США, сказала Дарья Каленюк Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные умирают в конфликте с РФ за американские ценности. Об этом заявила исполнительный директор Центра антикоррупционных действий на Украине Дарья Каленюк.

«Америка построена на ценностях, которые универсальны для всех людей, и мы в Украине умираем за эти ценности», — сказала Дарья Каленюк. Ее слова приводит The Washington Post .

По словам украинской чиновницы, на сегодняшний день для многих американских политиков американские ценности ничего не значат. Она уверена, что им куда важнее любой ценой остаться у власти.

Ранее секретарь Службы безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что бойцы ВСУ умирают за интересы НАТО. По его словам, Киев защищает не себя, а страны Североатлантического альянса, передает RT.