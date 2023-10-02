Украинская чиновница Каленюк: бойцы ВСУ гибнут за американские ценности

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Украинцы умирают за ценности США, сказала Дарья Каленюк Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные умирают в конфликте с РФ за американские ценности. Об этом заявила исполнительный директор Центра антикоррупционных действий на Украине Дарья Каленюк.

«Америка построена на ценностях, которые универсальны для всех людей, и мы в Украине умираем за эти ценности», — сказала Дарья Каленюк. Ее слова приводит The Washington Post.

По словам украинской чиновницы, на сегодняшний день для многих американских политиков американские ценности ничего не значат. Она уверена, что им куда важнее любой ценой остаться у власти.

Ранее секретарь Службы безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что бойцы ВСУ умирают за интересы НАТО. По его словам, Киев защищает не себя, а страны Североатлантического альянса, передает RT.

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Украинские военные умирают в конфликте с РФ за американские ценности. Об этом заявила исполнительный директор Центра антикоррупционных действий на Украине Дарья Каленюк. «Америка построена на ценностях, которые универсальны для всех людей, и мы в Украине умираем за эти ценности», — сказала Дарья Каленюк. Ее слова приводит The Washington Post. По словам украинской чиновницы, на сегодняшний день для многих американских политиков американские ценности ничего не значат. Она уверена, что им куда важнее любой ценой остаться у власти. Ранее секретарь Службы безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что бойцы ВСУ умирают за интересы НАТО. По его словам, Киев защищает не себя, а страны Североатлантического альянса, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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