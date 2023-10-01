На «Курганмашзаводе» ищут ремонтников бронетанковой техники

На оборонном предприятии «Курганмашзавод» требуются слесари по ремонту боевой и специальной техники. Сотрудникам готовы платить от 140 тысяч рублей в месяц. Информация о вакансии размещена на сайте HeadHunter.
«На „Курганмашзавод“ требуются слесари по ремонту боевых и спецмашин. Заработная плата: от 140 000 рублей», говорится в объявлении о вакансии.
Работникам необходимо проводить сервисное и гарантийное обслуживание бронетанковой техники на территории заказчика. Заниматься ремонтом и сборкой дизельных, специальных грузовых машин. Кроме того, в обязанности входит сборка и разборка агрегатов, узлов и приборов, а также ремонт и их замена.
Ранее URA.RU писало, что амурская дочка КМЗ набирает на работу испытателей оружия. На бронетанковом предприятии по ремонту бронемашин готовы платить от 70 тысяч рублей в месяц.
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