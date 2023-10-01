01 октября 2023
30 сентября 2023

На «Курганмашзаводе» ищут ремонтников бронетанковой техники

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная парковка около КМЗ. Курган, машины, автомобильная парковка, кмз, парковка, курганмашзавод
Ремонтникам бронемашин на КМЗ готовы платить от 140 тысяч рублей Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

На оборонном предприятии «Курганмашзавод» требуются слесари по ремонту боевой и специальной техники. Сотрудникам готовы платить от 140 тысяч рублей в месяц. Информация о вакансии размещена на сайте HeadHunter.

«На „Курганмашзавод“ требуются слесари по ремонту боевых и спецмашин. Заработная плата: от 140 000 рублей», говорится в объявлении о вакансии.

Работникам необходимо проводить сервисное и гарантийное обслуживание бронетанковой техники на территории заказчика. Заниматься ремонтом и сборкой дизельных, специальных грузовых машин. Кроме того, в обязанности входит сборка и разборка агрегатов, узлов и приборов, а также ремонт и их замена.

Ранее URA.RU писало, что амурская дочка КМЗ набирает на работу испытателей оружия. На бронетанковом предприятии по ремонту бронемашин готовы платить от 70 тысяч рублей в месяц.

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На оборонном предприятии «Курганмашзавод» требуются слесари по ремонту боевой и специальной техники. Сотрудникам готовы платить от 140 тысяч рублей в месяц. Информация о вакансии размещена на сайте HeadHunter. «На „Курганмашзавод“ требуются слесари по ремонту боевых и спецмашин. Заработная плата: от 140 000 рублей», говорится в объявлении о вакансии. Работникам необходимо проводить сервисное и гарантийное обслуживание бронетанковой техники на территории заказчика. Заниматься ремонтом и сборкой дизельных, специальных грузовых машин. Кроме того, в обязанности входит сборка и разборка агрегатов, узлов и приборов, а также ремонт и их замена. Ранее URA.RU писало, что амурская дочка КМЗ набирает на работу испытателей оружия. На бронетанковом предприятии по ремонту бронемашин готовы платить от 70 тысяч рублей в месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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