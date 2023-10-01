Житель Сургута решил сделать тату с логотипом суши-бара ради бесплатных роллов

Татуировка с логотипом суши-бара дает клиенту пожизненное право бесплатно получать набор роллов Фото: Размик Закарян © URA.RU

Житель Сургута решил сделать тату с логотипом суши-бара, чтобы получить пожизненный купон на роллы. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU на условиях анонимности.

«Недавно узнал про акцию в одном из суши-баров: предлагают бесплатные роллы за татуировку с логотипом этого бара. Считаю, это хорошая идея для любителей халявы», — рассказал собеседник.

За разъяснениями об условиях акции журналист агентства обратился в службу доставки суши-бара. В ходе беседы с URA.RU оператор рассказал, что клиент, сделавший тату с логотипом, получает пожизненное право на ежемесячный бесплатный набор ролл. «Татуировку с логотипом нужно набить на любом участке тела, регламент размера не ограничен. Она должна соответствовать цветовой гамме логотипа. Для подтверждения подлинности татуировки вас пригласят в филиал, после чего на протяжении всей жизни вы сможете бесплатно один раз в месяц брать набор роллов», — пояснили в службе доставки.

Ранее URA.RU рассказывало, что екатеринбуржцы массово набивают тату с символикой СССР. Таким образом они показывают свое отношение к родине.