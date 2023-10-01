В ХМАО полицейские открыли огонь по машине с нетрезвым водителем

После выстрелов по колесам машины водителя удалось задержать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО полицейские пытались остановить автомобиль с нетрезвым водителем, стреляя по колесам из огнестрельного оружия. Об этом сообщил Telegram-канал «МВД МЕДИА».

«В Ханты-Мансийском автономном округе во время ночного патрулирования сотрудники Госавтоинспекции подали сигнал об остановке водителю автомобиля „Лада“, но водитель проигнорировал требование и попытался скрыться. Инспектор предупредил его о применении огнестрельного оружия и сделал несколько прицельных выстрелов по колесам», — указано в публикации.

После выстрелов полиции водитель покинул машину и попытался спрятаться в лесу, но его удалось задержать. Полицейские установили, что мужчина был пьян. В 2023 году его 17 раз привлекали за нарушение ПДД. Нарушителя арестовали, а его транспорт отправили на спецстоянку.

Ранее URA.RU писало, что в Нягани (ХМАО) полиция открыла огонь из табельного оружия по автомобилю «Лада 2114». В машине находились два пассажира и водитель, который был в состоянии алкогольного опьянения.