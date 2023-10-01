01 октября 2023
30 сентября 2023

В ХМАО полицейские открыли огонь по машине с нетрезвым водителем

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
После выстрелов по колесам машины водителя удалось задержать Фото:

В ХМАО полицейские пытались остановить автомобиль с нетрезвым водителем, стреляя по колесам из огнестрельного оружия. Об этом сообщил Telegram-канал «МВД МЕДИА».

«В Ханты-Мансийском автономном округе во время ночного патрулирования сотрудники Госавтоинспекции подали сигнал об остановке водителю автомобиля „Лада“, но водитель проигнорировал требование и попытался скрыться. Инспектор предупредил его о применении огнестрельного оружия и сделал несколько прицельных выстрелов по колесам», — указано в публикации.

После выстрелов полиции водитель покинул машину и попытался спрятаться в лесу, но его удалось задержать. Полицейские установили, что мужчина был пьян. В 2023 году его 17 раз привлекали за нарушение ПДД. Нарушителя арестовали, а его транспорт отправили на спецстоянку.

Ранее URA.RU писало, что в Нягани (ХМАО) полиция открыла огонь из табельного оружия по автомобилю «Лада 2114». В машине находились два пассажира и водитель, который был в состоянии алкогольного опьянения.

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В ХМАО полицейские пытались остановить автомобиль с нетрезвым водителем, стреляя по колесам из огнестрельного оружия. Об этом сообщил Telegram-канал «МВД МЕДИА». «В Ханты-Мансийском автономном округе во время ночного патрулирования сотрудники Госавтоинспекции подали сигнал об остановке водителю автомобиля „Лада“, но водитель проигнорировал требование и попытался скрыться. Инспектор предупредил его о применении огнестрельного оружия и сделал несколько прицельных выстрелов по колесам», — указано в публикации. После выстрелов полиции водитель покинул машину и попытался спрятаться в лесу, но его удалось задержать. Полицейские установили, что мужчина был пьян. В 2023 году его 17 раз привлекали за нарушение ПДД. Нарушителя арестовали, а его транспорт отправили на спецстоянку. Ранее URA.RU писало, что в Нягани (ХМАО) полиция открыла огонь из табельного оружия по автомобилю «Лада 2114». В машине находились два пассажира и водитель, который был в состоянии алкогольного опьянения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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