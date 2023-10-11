Сын курганского киллера Солоника записал песню об отце. Видео

12 октября 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Солоник-младший посвятил песню своему отцу и близким Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сын курганского киллера из 90-х Александра Солоника Антон посвятил песню своему отцу и готовит ее к официальному выходу. Об этом музыкант Солоник-младший рассказал корреспонденту URA.RU. «Отчасти песня посвящена моему отцу, отчасти маме моей жены, и всем тем, кого с нами нет. Стараюсь передать эмоцию, которую испытываю», — рассказал музыкант. По его словам, для релиза осталось отправить трек в хорошую студию на мастеринг (процесс записи и сведения фонограммы). В соцсетях Солоника опубликовано множество видеозаписей с его исполнением и игрой на гитаре. Также среди них есть кавер-версии композиций известных певцов. Ранее URA.RU писало, что курганский музыкант Mimiko перепел чеченского барда Тимура Муцураева. Более десяти лет назад его песню президенту Путину включал послушать глава Чечни Рамзан Кадыров.

Сын курганского киллера из 90-х Александра Солоника Антон посвятил песню своему отцу и готовит ее к официальному выходу. Об этом музыкант Солоник-младший рассказал корреспонденту URA.RU. «Отчасти песня посвящена моему отцу, отчасти маме моей жены, и всем тем, кого с нами нет. Стараюсь передать эмоцию, которую испытываю», — рассказал музыкант. По его словам, для релиза осталось отправить трек в хорошую студию на мастеринг (процесс записи и сведения фонограммы). В соцсетях Солоника опубликовано множество видеозаписей с его исполнением и игрой на гитаре. Также среди них есть кавер-версии композиций известных певцов. Ранее URA.RU писало, что курганский музыкант Mimiko перепел чеченского барда Тимура Муцураева. Более десяти лет назад его песню президенту Путину включал послушать глава Чечни Рамзан Кадыров.