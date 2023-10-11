11 октября 2023

Сын курганского киллера Солоника записал песню об отце. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рок-группа «Воланд». Курган , гитара, рок концерт, музыкальная группа, рок, рок группа
Солоник-младший посвятил песню своему отцу и близким Фото:

Сын курганского киллера из 90-х Александра Солоника Антон посвятил песню своему отцу и готовит ее к официальному выходу. Об этом музыкант Солоник-младший рассказал корреспонденту URA.RU.

«Отчасти песня посвящена моему отцу, отчасти маме моей жены, и всем тем, кого с нами нет. Стараюсь передать эмоцию, которую испытываю», — рассказал музыкант. По его словам, для релиза осталось отправить трек в хорошую студию на мастеринг (процесс записи и сведения фонограммы).

В соцсетях Солоника опубликовано множество видеозаписей с его исполнением и игрой на гитаре. Также среди них есть кавер-версии композиций известных певцов.

Ранее URA.RU писало, что курганский музыкант Mimiko перепел чеченского барда Тимура Муцураева. Более десяти лет назад его песню президенту Путину включал послушать глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Сын курганского киллера из 90-х Александра Солоника Антон посвятил песню своему отцу и готовит ее к официальному выходу. Об этом музыкант Солоник-младший рассказал корреспонденту URA.RU. «Отчасти песня посвящена моему отцу, отчасти маме моей жены, и всем тем, кого с нами нет. Стараюсь передать эмоцию, которую испытываю», — рассказал музыкант. По его словам, для релиза осталось отправить трек в хорошую студию на мастеринг (процесс записи и сведения фонограммы). В соцсетях Солоника опубликовано множество видеозаписей с его исполнением и игрой на гитаре. Также среди них есть кавер-версии композиций известных певцов. Ранее URA.RU писало, что курганский музыкант Mimiko перепел чеченского барда Тимура Муцураева. Более десяти лет назад его песню президенту Путину включал послушать глава Чечни Рамзан Кадыров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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