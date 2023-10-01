Жителей ЯНАО предупредили о закрытии главной переправы

Жителей ЯНАО предупредили о возможном закрытии переправы Салехард-Лабытнанги 3 октября. Ограничения связаны с сильным ветром, сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«Завтра, 3 октября, на территории округа синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами более 20 м/с. Возможно ограничение в работе судов, следующих по межмуниципальным маршрутам, в том числе на паромной переправе, вплоть до полного прекращения движения», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за сильного тумана приостановлена работы главной переправы. Также недавно на переправе застряло более ста машин в связи с погодными условиями.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.