Жителей ЯНАО предупредили о закрытии главной переправы

Жителей ЯНАО предупредили о закрытии переправы Салехард-Лабытнанги 3 октября

02 октября 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Причиной закрытия переправы может стать сильный ветер Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU Жителей ЯНАО предупредили о возможном закрытии переправы Салехард-Лабытнанги 3 октября. Ограничения связаны с сильным ветром, сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Завтра, 3 октября, на территории округа синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами более 20 м/с. Возможно ограничение в работе судов, следующих по межмуниципальным маршрутам, в том числе на паромной переправе, вплоть до полного прекращения движения», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что из-за сильного тумана приостановлена работы главной переправы. Также недавно на переправе застряло более ста машин в связи с погодными условиями.

Жителей ЯНАО предупредили о возможном закрытии переправы Салехард-Лабытнанги 3 октября. Ограничения связаны с сильным ветром, сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Завтра, 3 октября, на территории округа синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами более 20 м/с. Возможно ограничение в работе судов, следующих по межмуниципальным маршрутам, в том числе на паромной переправе, вплоть до полного прекращения движения», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что из-за сильного тумана приостановлена работы главной переправы. Также недавно на переправе застряло более ста машин в связи с погодными условиями.