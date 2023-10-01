01 октября 2023
30 сентября 2023
29 сентября 2023

Жителей ЯНАО предупредили о закрытии главной переправы

Жителей ЯНАО предупредили о закрытии переправы Салехард-Лабытнанги 3 октября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие моста через реку Надым. ЯНАО, переправа, понтон
Причиной закрытия переправы может стать сильный ветер Фото:

Жителей ЯНАО предупредили о возможном закрытии переправы Салехард-Лабытнанги 3 октября. Ограничения связаны с сильным ветром, сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Завтра, 3 октября, на территории округа синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами более 20 м/с. Возможно ограничение в работе судов, следующих по межмуниципальным маршрутам, в том числе на паромной переправе, вплоть до полного прекращения движения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за сильного тумана приостановлена работы главной переправы. Также недавно на переправе застряло более ста машин в связи с погодными условиями.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей ЯНАО предупредили о возможном закрытии переправы Салехард-Лабытнанги 3 октября. Ограничения связаны с сильным ветром, сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Завтра, 3 октября, на территории округа синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами более 20 м/с. Возможно ограничение в работе судов, следующих по межмуниципальным маршрутам, в том числе на паромной переправе, вплоть до полного прекращения движения», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что из-за сильного тумана приостановлена работы главной переправы. Также недавно на переправе застряло более ста машин в связи с погодными условиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...