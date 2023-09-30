В ЯНАО второй раз за выходные остановлено движение паромов

Движение паромов приостановлено из-за тумана
В Ямало-Ненецком автономном округе из-за тумана и плохой видимости приостановлена работа переправы Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«В связи с туманом на реке и низкой видимостью паромы на переправе Салехард-Лабытнанги временно приостановили работу», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Наблюдать за ситуацией на переправе можно в режиме онлайн.
Из-за сильного ветра движение по паромной переправе Салехард — Лабытнанги уже останавливали 30 сентября. Из-за погодных условий на переправе застряло более 100 машин. Перевозки возобновили утром 1 октября.
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