30 сентября 2023
29 сентября 2023

В ЯНАО второй раз за выходные остановлено движение паромов

© Служба новостей «URA.RU»
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Лабытнанги и Исправительная колония №8 "Белый медведь". 17.09.2018г, паром, переправа
Движение паромов приостановлено из-за тумана Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе из-за тумана и плохой видимости приостановлена работа переправы Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«В связи с туманом на реке и низкой видимостью паромы на переправе Салехард-Лабытнанги временно приостановили работу», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Наблюдать за ситуацией на переправе можно в режиме онлайн.

Из-за сильного ветра движение по паромной переправе Салехард — Лабытнанги уже останавливали 30 сентября. Из-за погодных условий на переправе застряло более 100 машин. Перевозки возобновили утром 1 октября.

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В Ямало-Ненецком автономном округе из-за тумана и плохой видимости приостановлена работа переправы Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «В связи с туманом на реке и низкой видимостью паромы на переправе Салехард-Лабытнанги временно приостановили работу», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Наблюдать за ситуацией на переправе можно в режиме онлайн. Из-за сильного ветра движение по паромной переправе Салехард — Лабытнанги уже останавливали 30 сентября. Из-за погодных условий на переправе застряло более 100 машин. Перевозки возобновили утром 1 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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