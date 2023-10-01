Расселение ветхих бараков возле овощебазы №4 в Екатеринбурге займет 4 года

Ветхие бараки возле станции метро «Уральская» в Екатеринбурге расселят за четыре года (Фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Ветхие бараки возле станции метро «Уральская» в Екатеринбурге расселят за четыре года. Об этом URA.RU сообщили представители московского застройщика «Самолет», специально для этих целей возводящего новый жилой комплекс на улице Летчиков.

«Уже в ноябре 2023 года начнется расселение жителей, а старт строительства нового жилого комплекса запланирован на осень 2024 года. Весь проект будет реализован за 4 года», — говорится в пресс-релизе, который имеется в распоряжении редакции URA.RU. Жилой комплекс строительной компании «Самолет» будет расположен на улице Летчиков, недалеко от метро «Уральская». ЖК будет состоять из трех домов, всего в них запланировано 739 квартир средней площадью 43 кв. м. Квартиры будут передаваться жителям в чистовой отделке.

Кроме жилых домов, на территории проекта планируют построить детский сад на 100 мест. Для благоустройства около четверти территории застройки будет отдано под озеленение. Также девелопер обустроит детские и спортивные площадки, установит МАФы и организует зоны для отдыха.

Ранее URA.RU писало, что крупный московский застройщик зашел в Екатеринбург, переиграв местных гигантов. За участок компания отдаст 428,8 тысячи рублей.