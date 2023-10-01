Следователи ХМАО устанавливают причины пожара, в котором погиб житель Сургута

По предварительной версии, пожар в Сургуте произошел из-за короткого замыкания Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Следственный комитет ХМАО расследует обстоятельства пожара, в котором погиб житель Сургута. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

«В одной из квартир дома по улице Губкина города Сургута произошел пожар, при тушении которого обнаружено тело 63-летнего хозяина квартиры. По факту произошедшего следственным отделом по Сургуту проводится процессуальная проверка, направленная на установление причин и обстоятельств происшествия», — указано в публикации ведомства.

Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание, поскольку очаг возгорания обнаружили в районе электрической розетки. Окончательное заключение даст пожарно-техническая экспертиза, в которую войдут специалисты пожарной лаборатории МЧС России.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Губкина. В результате пожара погиб мужчина.