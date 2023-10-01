01 октября 2023
30 сентября 2023

Следователи ХМАО устанавливают причины пожара, в котором погиб житель Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
По предварительной версии, пожар в Сургуте произошел из-за короткого замыкания Фото:

Следственный комитет ХМАО расследует обстоятельства пожара, в котором погиб житель Сургута. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

«В одной из квартир дома по улице Губкина города Сургута произошел пожар, при тушении которого обнаружено тело 63-летнего хозяина квартиры. По факту произошедшего следственным отделом по Сургуту проводится процессуальная проверка, направленная на установление причин и обстоятельств происшествия», — указано в публикации ведомства.

Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание, поскольку очаг возгорания обнаружили в районе электрической розетки. Окончательное заключение даст пожарно-техническая экспертиза, в которую войдут специалисты пожарной лаборатории МЧС России.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Губкина. В результате пожара погиб мужчина.

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Следственный комитет ХМАО расследует обстоятельства пожара, в котором погиб житель Сургута. Об этом сообщил официальный сайт ведомства. «В одной из квартир дома по улице Губкина города Сургута произошел пожар, при тушении которого обнаружено тело 63-летнего хозяина квартиры. По факту произошедшего следственным отделом по Сургуту проводится процессуальная проверка, направленная на установление причин и обстоятельств происшествия», — указано в публикации ведомства. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание, поскольку очаг возгорания обнаружили в районе электрической розетки. Окончательное заключение даст пожарно-техническая экспертиза, в которую войдут специалисты пожарной лаборатории МЧС России. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Губкина. В результате пожара погиб мужчина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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