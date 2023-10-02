Российские олигархи увеличили состояние на десятки миллиардов долларов

BBI: бизнесмены из РФ увеличили состояние на 21,13 миллиарда долларов

02 октября 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

В список богатейших людей мира входят 24 россиянина Фото: Ken Teegardin/Flickr Богатейшие россияне увеличили свое состояние на 21,13 миллиарда долларов с начала 2023 года. Об этом свидетельствуют данные индекса миллиардеров от издания Bloomberg. Всего российские бизнесмены заработали за 2023 год 21,13 миллиарда долларов. Лидером стал основатель компании «Лукойл» Вагит Алекперов до 21,8 миллиарда долларов, заработав в 2023 году 6,4 миллиарда, следует из данных Bloomberg Billionaires Index. Также глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин увеличил состояние на 3,42 миллиарда долларов. А сооснователь предприятий «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко с начала года заработал 3,04 миллиарда. Рейтинг BBI насчитывает 500 самых богатых людей мира. Среди них 24 бизнесмена являются россиянами.

Богатейшие россияне увеличили свое состояние на 21,13 миллиарда долларов с начала 2023 года. Об этом свидетельствуют данные индекса миллиардеров от издания Bloomberg. Всего российские бизнесмены заработали за 2023 год 21,13 миллиарда долларов. Лидером стал основатель компании «Лукойл» Вагит Алекперов до 21,8 миллиарда долларов, заработав в 2023 году 6,4 миллиарда, следует из данных Bloomberg Billionaires Index. Также глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин увеличил состояние на 3,42 миллиарда долларов. А сооснователь предприятий «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко с начала года заработал 3,04 миллиарда. Рейтинг BBI насчитывает 500 самых богатых людей мира. Среди них 24 бизнесмена являются россиянами.