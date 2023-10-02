Российские олигархи увеличили состояние на десятки миллиардов долларов

BBI: бизнесмены из РФ увеличили состояние на 21,13 миллиарда долларов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия 17.06.2015. Банкрот., банкрот, деньги, доллары
В список богатейших людей мира входят 24 россиянина Фото:

Богатейшие россияне увеличили свое состояние на 21,13 миллиарда долларов с начала 2023 года. Об этом свидетельствуют данные индекса миллиардеров от издания Bloomberg.

Всего российские бизнесмены заработали за 2023 год 21,13 миллиарда долларов. Лидером стал основатель компании «Лукойл» Вагит Алекперов до 21,8 миллиарда долларов, заработав в 2023 году 6,4 миллиарда, следует из данных Bloomberg Billionaires Index.

Также глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин увеличил состояние на 3,42 миллиарда долларов. А сооснователь предприятий «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко с начала года заработал 3,04 миллиарда.

Рейтинг BBI насчитывает 500 самых богатых людей мира. Среди них 24 бизнесмена являются россиянами.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Богатейшие россияне увеличили свое состояние на 21,13 миллиарда долларов с начала 2023 года. Об этом свидетельствуют данные индекса миллиардеров от издания Bloomberg. Всего российские бизнесмены заработали за 2023 год 21,13 миллиарда долларов. Лидером стал основатель компании «Лукойл» Вагит Алекперов до 21,8 миллиарда долларов, заработав в 2023 году 6,4 миллиарда, следует из данных Bloomberg Billionaires Index. Также глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин увеличил состояние на 3,42 миллиарда долларов. А сооснователь предприятий «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко с начала года заработал 3,04 миллиарда. Рейтинг BBI насчитывает 500 самых богатых людей мира. Среди них 24 бизнесмена являются россиянами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...