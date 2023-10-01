Власти Губкинского временно изменят маршруты автобусов из-за перекрытия улиц

В Губкинском перекроют центр города из-за срочных работ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) на два дня закроют для автомобильного движения участки городских улиц, в связи с необходимостью проведения дополнительных работ. Соответственно, временно поменяется схема автобусного движения, сообщает пресс-служба администрации города.

«С 3 по 4 октября в связи с необходимостью проведения дополнительных работ будет организованно перекрытие участков автомобильных дорог. Движение общественного транспорта по маршрутам № 3, 4, 5, 6 будет изменено», — сообщает пресс-служба мэрии Губкинского в официальном telegram-канале.

Для автомобильного движения закроют участок улицы Мира (от Калинина до проспекта Губкина). Также будет перекрыт участок улицы Железнодорожная (от дома № 3 в микрорайоне Ямальский до пересечения с улицей Есенина).

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу администрации Губкинского с просьбой уточнить, в связи с чем возникла необходимость проведения дополнительных работ. На момент публикации новости ответ не получен.



Ранее URA.RU рассказало, что в Губкинском 30 сентября перекрывали улицы возле «Олимпа» для проведения торжественного митинга. Мероприятие было посвящено воссоединению новых регионов с Россией.