01 октября 2023
30 сентября 2023
29 сентября 2023

В ЯНАО перекроют центр города из-за недоработок подрядчиков. Карта

Власти Губкинского временно изменят маршруты автобусов из-за перекрытия улиц
© Служба новостей «URA.RU»
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Стройки в Заозерном. Курган, машины, объезд, мост, ремонт дороги, проспект голикова, заозерный, автомобильная дорога
В Губкинском перекроют центр города из-за срочных работ Фото:

В Губкинском (ЯНАО) на два дня закроют для автомобильного движения участки городских улиц, в связи с необходимостью проведения дополнительных работ. Соответственно, временно поменяется схема автобусного движения, сообщает пресс-служба администрации города.

«С 3 по 4 октября в связи с необходимостью проведения дополнительных работ будет организованно перекрытие участков автомобильных дорог. Движение общественного транспорта по маршрутам № 3, 4, 5, 6 будет изменено», — сообщает пресс-служба мэрии Губкинского в официальном telegram-канале.

Для автомобильного движения закроют участок улицы Мира (от Калинина до проспекта Губкина). Также будет перекрыт участок улицы Железнодорожная (от дома № 3 в микрорайоне Ямальский до пересечения с улицей Есенина).

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу администрации Губкинского с просьбой уточнить, в связи с чем возникла необходимость проведения дополнительных работ. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Губкинском 30 сентября перекрывали улицы возле «Олимпа» для проведения торжественного митинга. Мероприятие было посвящено воссоединению новых регионов с Россией.

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В Губкинском (ЯНАО) на два дня закроют для автомобильного движения участки городских улиц, в связи с необходимостью проведения дополнительных работ. Соответственно, временно поменяется схема автобусного движения, сообщает пресс-служба администрации города. «С 3 по 4 октября в связи с необходимостью проведения дополнительных работ будет организованно перекрытие участков автомобильных дорог. Движение общественного транспорта по маршрутам № 3, 4, 5, 6 будет изменено», — сообщает пресс-служба мэрии Губкинского в официальном telegram-канале. Для автомобильного движения закроют участок улицы Мира (от Калинина до проспекта Губкина). Также будет перекрыт участок улицы Железнодорожная (от дома № 3 в микрорайоне Ямальский до пересечения с улицей Есенина). Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу администрации Губкинского с просьбой уточнить, в связи с чем возникла необходимость проведения дополнительных работ. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Губкинском 30 сентября перекрывали улицы возле «Олимпа» для проведения торжественного митинга. Мероприятие было посвящено воссоединению новых регионов с Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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