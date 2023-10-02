Москва отреагировала на то, что США остановили помощь Украине

Песков: США вернутся к военной поддержке Украины
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© Служба новостей «URA.RU»
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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Вашингтон продолжит поддержку Украины, но другие страны могут выступать против помощи Киеву Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США продолжат военную поддержку Украины, несмотря на временную приостановку помощи Киеву. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, что это временное явление. Конечно, Америка продолжает свою вовлеченность в конфликт на Украине. Мы неоднократно говорили, что по нашим прогнозам усталость от этого конфликта будет расти в разных странах. Она будет вести к росту противоречий», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее сообщалось, что временный бюджет США исключил отправку помощи Украине. Эксперты отмечали, что причиной этому могла стать усталость от конфликта. Тем не менее такой бюджет был утвержден всего на 45 дней.

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США продолжат военную поддержку Украины, несмотря на временную приостановку помощи Киеву. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Очевидно, что это временное явление. Конечно, Америка продолжает свою вовлеченность в конфликт на Украине. Мы неоднократно говорили, что по нашим прогнозам усталость от этого конфликта будет расти в разных странах. Она будет вести к росту противоречий», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что временный бюджет США исключил отправку помощи Украине. Эксперты отмечали, что причиной этому могла стать усталость от конфликта. Тем не менее такой бюджет был утвержден всего на 45 дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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