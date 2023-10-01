Тюменские таксисты отказываются от выполнения невыгодных заказов

Тюменские таксисты предпочитают выполнять только дорогие заказы Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени водители агрегатора такси «Яндекс. Go» начали обманывать пассажиров, чтобы не выполнять невыгодные заказы. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. Таксисты, в частности, сообщают тюменцам, что не могут выполнить заявку, потому что у них возникли проблемы с автомобилем.

«На днях пытался вызвать такси на Лесобазу. Машина приехала, но встала примерно в километре от моего адреса. Я связался с водителем, и он сообщил мне, что у него сломалась машина. Я попросил его отменить заказ. Он сказал, что не будет этого делать, потому что снизится активность и он не сможет выполнять заказы», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Владелец одного из тюменских таксопарков сообщил агентству, что водители «Яндекс. Go» действительно стали массово отказываться от невыгодных заказов. «Лично я считаю, что не бывает невыгодных заказов. Есть просто ленивые таксисты, которые хотят все и сразу. Водители стали значительно чаще требовать от пассажиров, чтобы те отказывались от заявок, на которые сами же таксисты не хотят ехать. Я считаю, что это простая наглость. А если человек куда-то очень опаздывает? Например, в аэропорт. Такое поведение, конечно, неприемлемо», — сообщил URA.RU владелец одного из тюменских таксопарков.

В пресс-службу агрегатора «Яндекс. Go» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что тюменские водители агрегатора такси «Яндекс. Go» делают вид, что не могут найти адрес, чтобы не обслуживать пассажиров по тарифу «Вместе». Они специально приезжают к другим домам, чтобы заказчик в результате отказался от поездки.

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