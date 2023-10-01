01 октября 2023

Махонин предложил новые льготы для отличившихся на СВО пермяков

Пермский губернатор Махонин предложил раздавать землю участникам СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Земли смогут получить пермяки Герои России и награжденные орденами РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес законопроект в законодательное собрание региона о поддержке участников спецоперации. Согласно инициативе, военнослужащим, прошедшим службу в зоне спецоперации и получившим награды, власти планируют предоставлять бесплатные земельные участки, об этом сообщается в telegram-канале краевого парламента.

«Участникам СВО из Прикамья планируют предоставлять бесплатные земельные участки. Соответствующий проект закона внесен в краевой парламент по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина», — говорится в telegram-канале. Согласно финансов-экономическому обоснованию законопроекта, его принятие не потребует дополнительных затрат из бюджета.

Если законопроект примут, то новая мера поддержки начнет работать уже с января 2024 года. На получение участков смогут подать военнослужащие РФ, пермяки, подписавшие контракт с добровольческими формированиями и граждане, служившие в нацгвардии РФ и имеющие звания полиции. Также нужно иметь звание Героя России или иметь награду за заслуги, проявленные в ходе СВО. Участки будут предоставлять для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. Мера поддержки также будет доступна семьям военнослужащих.

В Пермском крае повсеместно проводится работа по поддержке военнослужащих, проходящих службу в зоне спецоперации и их семей. Так, в регионе судебные приставы приостановили взыскание долгов с участников СВО на 215 млн рублей. Также ранее власти предлагали освободить пермских бойцов от уплаты транспортного налога.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес законопроект в законодательное собрание региона о поддержке участников спецоперации. Согласно инициативе, военнослужащим, прошедшим службу в зоне спецоперации и получившим награды, власти планируют предоставлять бесплатные земельные участки, об этом сообщается в telegram-канале краевого парламента. «Участникам СВО из Прикамья планируют предоставлять бесплатные земельные участки. Соответствующий проект закона внесен в краевой парламент по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина», — говорится в telegram-канале. Согласно финансов-экономическому обоснованию законопроекта, его принятие не потребует дополнительных затрат из бюджета. Если законопроект примут, то новая мера поддержки начнет работать уже с января 2024 года. На получение участков смогут подать военнослужащие РФ, пермяки, подписавшие контракт с добровольческими формированиями и граждане, служившие в нацгвардии РФ и имеющие звания полиции. Также нужно иметь звание Героя России или иметь награду за заслуги, проявленные в ходе СВО. Участки будут предоставлять для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. Мера поддержки также будет доступна семьям военнослужащих. В Пермском крае повсеместно проводится работа по поддержке военнослужащих, проходящих службу в зоне спецоперации и их семей. Так, в регионе судебные приставы приостановили взыскание долгов с участников СВО на 215 млн рублей. Также ранее власти предлагали освободить пермских бойцов от уплаты транспортного налога.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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