Махонин предложил новые льготы для отличившихся на СВО пермяков

Пермский губернатор Махонин предложил раздавать землю участникам СВО

Земли смогут получить пермяки Герои России и награжденные орденами РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес законопроект в законодательное собрание региона о поддержке участников спецоперации. Согласно инициативе, военнослужащим, прошедшим службу в зоне спецоперации и получившим награды, власти планируют предоставлять бесплатные земельные участки, об этом сообщается в telegram-канале краевого парламента.

«Участникам СВО из Прикамья планируют предоставлять бесплатные земельные участки. Соответствующий проект закона внесен в краевой парламент по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина», — говорится в telegram-канале. Согласно финансов-экономическому обоснованию законопроекта, его принятие не потребует дополнительных затрат из бюджета.

Если законопроект примут, то новая мера поддержки начнет работать уже с января 2024 года. На получение участков смогут подать военнослужащие РФ, пермяки, подписавшие контракт с добровольческими формированиями и граждане, служившие в нацгвардии РФ и имеющие звания полиции. Также нужно иметь звание Героя России или иметь награду за заслуги, проявленные в ходе СВО. Участки будут предоставлять для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. Мера поддержки также будет доступна семьям военнослужащих.

В Пермском крае повсеместно проводится работа по поддержке военнослужащих, проходящих службу в зоне спецоперации и их семей. Так, в регионе судебные приставы приостановили взыскание долгов с участников СВО на 215 млн рублей. Также ранее власти предлагали освободить пермских бойцов от уплаты транспортного налога.