Тюменцы не получат осенних скидок на дачные домики

В Тюмени из-за роста цен на стройматериалы дорожает загородная недвижимость

02 октября 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Дачные дома, пригодные для круглогодичного проживания, подорожали в среднем на 12% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменцы впервые за несколько лет не смогут купить дачные домики с осенними скидками. В этом году продавцы коттеджей, пригодных для круглогодичного проживания, в конце сентября начали повышать цены на свою недвижимость, рассказал URA.RU источник в сообществе риэлторов Тюменской области. «Все очень зависит от района и качества, от возраста дома. Но в среднем видим динамику цены около 12% за три месяца. Хотя обычно осенью, когда высокий сезон продажи дачных домов заканчивался, люди наоборот стремились делать скидки, чтобы быстрее продать. Впервые за много лет этой осенью таких скидок практически нет», — пояснил URA.RU собеседник. Президент сообщества риэлторов области Светлана Бабушкина пояснила, что для такой тенденции есть основания. «В последние месяцы мы видим рост цен на строительные материалы, растут цены и на участки для застройки. И если домик дачный утеплен, готов для проживания зимой и летом, еще и с хорошим участком — цена на него тоже не будет опускаться, никаких скидок ждать не стоит», — сообщила URA.RU Бабушкина. По данным сайта агентства «Этажи» в настоящий момент представлено 1200 предложений в категории «Дачи». В зависимости от площади участка и самого дома, продавцы просят за свою недвижимость в среднем от 4 млн рублей. Дома, готовые к жизни зимой, стоят примерно в 2,5 раза дороже. Причем, самые дорогие предложения сегодня расположены на Московском и Ялутлоровском трактах: здесь дом площадью около 100 квадратных метров и 8 соток земли стоят от 8 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало, что спрос на загородную недвижимость в Тюмени в этом году превысил самые смелые ожидание риэлторов. Высокий сезон продолжался до конца августа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменцы впервые за несколько лет не смогут купить дачные домики с осенними скидками. В этом году продавцы коттеджей, пригодных для круглогодичного проживания, в конце сентября начали повышать цены на свою недвижимость, рассказал URA.RU источник в сообществе риэлторов Тюменской области. «Все очень зависит от района и качества, от возраста дома. Но в среднем видим динамику цены около 12% за три месяца. Хотя обычно осенью, когда высокий сезон продажи дачных домов заканчивался, люди наоборот стремились делать скидки, чтобы быстрее продать. Впервые за много лет этой осенью таких скидок практически нет», — пояснил URA.RU собеседник. Президент сообщества риэлторов области Светлана Бабушкина пояснила, что для такой тенденции есть основания. «В последние месяцы мы видим рост цен на строительные материалы, растут цены и на участки для застройки. И если домик дачный утеплен, готов для проживания зимой и летом, еще и с хорошим участком — цена на него тоже не будет опускаться, никаких скидок ждать не стоит», — сообщила URA.RU Бабушкина. По данным сайта агентства «Этажи» в настоящий момент представлено 1200 предложений в категории «Дачи». В зависимости от площади участка и самого дома, продавцы просят за свою недвижимость в среднем от 4 млн рублей. Дома, готовые к жизни зимой, стоят примерно в 2,5 раза дороже. Причем, самые дорогие предложения сегодня расположены на Московском и Ялутлоровском трактах: здесь дом площадью около 100 квадратных метров и 8 соток земли стоят от 8 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало, что спрос на загородную недвижимость в Тюмени в этом году превысил самые смелые ожидание риэлторов. Высокий сезон продолжался до конца августа.