30 августа 2023

Тюменцы массово скупают загородную недвижимость по льготной цене

© Служба новостей «URA.RU»
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По прогнозам риелторов, изменение цен на загородную недвижимость и покупательский интерес будет заметен во второй половине сентября Фото:

Среди жителей Тюмени резко увеличился спрос на покупку загородных домов. Об этом URA.RU рассказала Альбина Галиуллина, специалист по недвижимости в компании «Этажи». По ее словам, повышенный интерес к сельской жизни возник у горожан на фоне приостановки выдачи «Сельской ипотеки».

«Спрос на загородную недвижимость по сей день не прекращается. Активно интересуются и смотрят дома и коттеджи особенно по субсидированным ставкам. Большинство людей ищут и оформляют недвижимость именно сейчас, поскольку до 15 сентября жилье еще можно приобрести по старой ставке», — рассказала риелтор Галиуллина.

По словам специалиста, изменения в стоимости и спроса будут заметны в конце сентября. На данный момент рынок стабилен.

Ранее агентство писало о том, что тюменцам придется брать стандартную ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и платить вдвое больше процентов после приостановки Минсельхозом программы «Сельской ипотеки». Решение связано с повышением ключевой ставки ЦБ РФ.

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Среди жителей Тюмени резко увеличился спрос на покупку загородных домов. Об этом URA.RU рассказала Альбина Галиуллина, специалист по недвижимости в компании «Этажи». По ее словам, повышенный интерес к сельской жизни возник у горожан на фоне приостановки выдачи «Сельской ипотеки». «Спрос на загородную недвижимость по сей день не прекращается. Активно интересуются и смотрят дома и коттеджи особенно по субсидированным ставкам. Большинство людей ищут и оформляют недвижимость именно сейчас, поскольку до 15 сентября жилье еще можно приобрести по старой ставке», — рассказала риелтор Галиуллина. По словам специалиста, изменения в стоимости и спроса будут заметны в конце сентября. На данный момент рынок стабилен. Ранее агентство писало о том, что тюменцам придется брать стандартную ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и платить вдвое больше процентов после приостановки Минсельхозом программы «Сельской ипотеки». Решение связано с повышением ключевой ставки ЦБ РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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