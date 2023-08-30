Тюменцы массово скупают загородную недвижимость по льготной цене

По прогнозам риелторов, изменение цен на загородную недвижимость и покупательский интерес будет заметен во второй половине сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Среди жителей Тюмени резко увеличился спрос на покупку загородных домов. Об этом URA.RU рассказала Альбина Галиуллина, специалист по недвижимости в компании «Этажи». По ее словам, повышенный интерес к сельской жизни возник у горожан на фоне приостановки выдачи «Сельской ипотеки».

«Спрос на загородную недвижимость по сей день не прекращается. Активно интересуются и смотрят дома и коттеджи особенно по субсидированным ставкам. Большинство людей ищут и оформляют недвижимость именно сейчас, поскольку до 15 сентября жилье еще можно приобрести по старой ставке», — рассказала риелтор Галиуллина.

По словам специалиста, изменения в стоимости и спроса будут заметны в конце сентября. На данный момент рынок стабилен.

Ранее агентство писало о том, что тюменцам придется брать стандартную ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и платить вдвое больше процентов после приостановки Минсельхозом программы «Сельской ипотеки». Решение связано с повышением ключевой ставки ЦБ РФ.