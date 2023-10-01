У челябинского боксера Ковалева в США угнали премиум-внедорожник

Сергей Ковалев огорчен, но уже готов купить новый «Гелендваген» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выходец из Челябинска, трижды чемпион мира по боксу, Сергей Ковалев пожаловался, что в США у него угнали Mercedes Gelаndwagen. Об этом спортсмен сообщил 2 октября в соцсети.

«Утро у нас не совсем сегодня доброе. Все (машины — прим. URA.RU) на месте, а одного нет. Тачку уперли прошлой ночью. Весело живем, я в шоке. Но ничего, будем искать», — сказал Ковалев в сторис, опубликованной в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

В последующих видеозаписях, опубликованных там же, настроение боксера уже изменилось. Рассказав подписчикам, что угонщики нашли и выбросили из внедорожника GPS-маяк, он предположил, что машину уже перегнали в Мексику или даже в Уругвай. Теперь, по его словам, он размышляет, какую компенсацию выплатит за двухгодовалый автомобиль с пробегом 6 тысяч километров страховая компания — и хватит ли этих денег на покупку новой.

«Ничего, возьмем следующий. Еще месяц назад заказал зеленого. Тоже будет огонь», — оптимистично завершил Ковалев.

До 2016 года Ковалев, трижды завоевывавший титул чемпиона мира по боксу по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO), завершил без поражений 31 бой. Всего на его счету 35 побед в 40 боях. Спортсмен достаточно давно живет и выступает в США, периодически становясь героем скандальных историй.