Челябинский боксер получил в США три года за избиение девушки

Ковалев должен выплатить жертве 220 долларов и пройти курсы управления гневом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский боксер Сергей Ковалев осужден на три года условного срока в США за избиение девушки. Об этом сообщает английский новостной портал TMZ.

«Ковалев признал себя виновным и осужден на 3 года условно за избиение женщины», — передает издание. Боксер должен будет выплатить жертве 220 долларов и пройти курсы управления гневом.

Инцидент произошел в 2018 году в Калифорнии. Ковалев избил американскую модель на мероприятии, приуроченном к открытию боксерского зала в городе Биг Бэр (США). Пострадавшая получила открытую рану головы, две травмы позвоночника и перелом носа.

Слушания по делу Ковалева начались в 2019 году. Ему грозило до четырех лет лишения свободы. Ковалев имел титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), передает телеканал 360. В его карьере 34 победы, четыре поражения и одна ничья.