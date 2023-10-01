Бывшая сотрудница полиции прописала мигранта в чужой квартире

Владелец квартиры обнаружил «лишнего» жильца через год Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Бывший инспектор отдела по вопросам миграции из Ханты-Мансийска прописала постороннего человека в чужой квартире без согласия собственника. В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что следственный комитет проводит проверку по этому делу, а подозреваемая арестована до выяснения обстоятельств.

«В полицию обратился хозяин квартиры, который обнаружил, что на его жилплощади прописан незнакомый человек. Материалы по делу находятся в следственном комитете, который проводит проверку. Подозреваемая — бывший инспектор отдела по вопросам миграции Ханты-Мансийска — находится под арестом», — сообщили в пресс-службе.

В 2022 году инспектор миграционного отдела ушла на пенсию. Владелец недвижимости обнаружил «лишнего» жильца лишь через год после оформления фиктивной прописки.

Ранее URA.RU писало, что руководитель коммерческой организации из Нижневартовска (ХМАО) прописал 225 мигрантов в доме, принадлежавшем его фирме. Фактически никто из иностранных граждан в этом доме не жил.