В Нижневартовске директор фирмы прописал у себя 225 мигрантов

27 октября 2022 в 10:28 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске директор фирмы незаконно зарегистрировал 225 иностранцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Руководитель коммерческой организации из Нижневартовска (ХМАО) организовал незаконную миграцию 225 иностранных граждан. Руководитель пресс-службы УМВД по ХМАГО Ольга Абмайкина рассказала журналисту URA.RU, что директор фиктивно регистрировал их в частном доме, принадлежащем организации. «С июня по сентябрь 2022 года 31-летний житель Нижневартовска, являясь директором коммерческой организации, организовал незаконную миграцию 225 граждан путем фиктивной их регистрации в частном доме, собственником которого является эта организация. Никто из 225 иностранцев на самом деле в этом доме не проживал», — сообщила Абмайкина. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело. О нарушении миграционного законодательства руководителем фирмы стало известно в ходе профилактического рейда, который провели сотрудники полиции. Всего в ходе проверок выявлено 817 нарушений миграционного законодательства и возбуждено 40 уголовных дел по фактам нарушений миграционного законодательства, а также подделку документов. Ранее URA.RU писало о семье из Нижневартовска, устроившей нелегальный бизнес на регистрации мигрантов. Семейная пара фиктивно прописала у себя дома почти три сотни человек, пока в дело не вмешалась полиция.

Руководитель коммерческой организации из Нижневартовска (ХМАО) организовал незаконную миграцию 225 иностранных граждан. Руководитель пресс-службы УМВД по ХМАГО Ольга Абмайкина рассказала журналисту URA.RU, что директор фиктивно регистрировал их в частном доме, принадлежащем организации. «С июня по сентябрь 2022 года 31-летний житель Нижневартовска, являясь директором коммерческой организации, организовал незаконную миграцию 225 граждан путем фиктивной их регистрации в частном доме, собственником которого является эта организация. Никто из 225 иностранцев на самом деле в этом доме не проживал», — сообщила Абмайкина. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело. О нарушении миграционного законодательства руководителем фирмы стало известно в ходе профилактического рейда, который провели сотрудники полиции. Всего в ходе проверок выявлено 817 нарушений миграционного законодательства и возбуждено 40 уголовных дел по фактам нарушений миграционного законодательства, а также подделку документов. Ранее URA.RU писало о семье из Нижневартовска, устроившей нелегальный бизнес на регистрации мигрантов. Семейная пара фиктивно прописала у себя дома почти три сотни человек, пока в дело не вмешалась полиция.