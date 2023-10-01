Курганские перевозчики повысили стоимость проезда на междугородние рейсы

Перевозчики, осуществляющие рейсы по семи маршрутам повысят стоимость проездов от пяти до 15 процентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Перевозчики междугородних рейсов по Курганской области повысили цены на проезд с 1 октября. Информация об этом опубликована в группе «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».

«С 1 октября 2023 года стоимость проезда на рейсах повысили: Мукомолов Ю.И. по маршруту 545 „Катайск — Курган“ — на 15%; ООО „ПАТП-5“ по маршрутам 504 „Курган — Целинное“ и 507 „Курган — Cосновая Роща“ — около 5%; АО „ПАТП-1“ по маршруту 502 „Курган — Шадринск“ — примерно на 5%; Бенкендорф К.А. по 503 маршрутам „Куртамыш — Курган“ и 513 „Нижнее — Курган“ на 10%; Котанджян А.Ц. на рейсах по маршруту 537 „Закоулово — Курган“ на 5%», — указано в группе.

Также в группе сообщают, что АО «ПАТП-1» и ООО «ПАТП-5» уже повышали тарифы на своих маршрутах на 5% с 15 сентября. Отмечается, что 3 октября на заседании правления департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области будет рассматриваться вопрос о повышении стоимости проезда на муниципальных маршрутах в Кургане.

Ранее URA.RU писало, мэрия Кургана объявила о повышении стоимости проезда в автобусах до официального решения областных властей 3 октября. Сообщалось, что с октября на регулируемом маршруте цена билета составит 32 рубля, вместо 30.