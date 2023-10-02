Bloomberg: Зеленский подозревает, что Байден хочет бросить Украину 02 октября 2023 в 18:20 Размер текста - 17 + Помощь Джо Байдена для Владимира Зеленского как спасательный круг Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский больше не доверяет президенту США Джо Байдену из-за прекращения финансовой поддержки. Об этом сообщили в агентстве Bloomberg. «Если вы Владимир Зеленский, то вас несильно утешат искренние заверения Джо Байдена о том, что США „не уйдут“ от Украины», — говорится в материале. Авторы статьи назвали США спасательным кругом для Украины. В газете заявили, что Киев «бросили под автобус» из-за прекращения поддержки. Авторы статьи отметили, что 6 миллиардов долларов помощи для Украины больше не гарантированы. Ранее сообщалось что США избежали приостановки работы правительства и утвердили бюджет на 45 дней. Однако в эти расходы страны не входит поддержка Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятие временного бюджета США, который не предполагает помощь Украине, не является сменой парадигмы, передает «Национальная служба новостей». глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что проект финансирования США разочаровал Евросоюз, так как не предусматривает выделения денег на помощь Украине, передает телеканал 360. Президент Украины Владимир Зеленский больше не доверяет президенту США Джо Байдену из-за прекращения финансовой поддержки. Об этом сообщили в агентстве Bloomberg. «Если вы Владимир Зеленский, то вас несильно утешат искренние заверения Джо Байдена о том, что США „не уйдут“ от Украины», — говорится в материале. Авторы статьи назвали США спасательным кругом для Украины. В газете заявили, что Киев «бросили под автобус» из-за прекращения поддержки. Авторы статьи отметили, что 6 миллиардов долларов помощи для Украины больше не гарантированы. Ранее сообщалось что США избежали приостановки работы правительства и утвердили бюджет на 45 дней. Однако в эти расходы страны не входит поддержка Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятие временного бюджета США, который не предполагает помощь Украине, не является сменой парадигмы, передает «Национальная служба новостей». глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что проект финансирования США разочаровал Евросоюз, так как не предусматривает выделения денег на помощь Украине, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям