Экс-коммунальщик из ХМАО утаил от налоговой более 15 миллионов рублей

Бывший директор Советского тепловодоканала утаил от налоговой более 15 миллионов рублей. Сайт следственного управления по ХМАО сообщил, что экс-руководителя МУПа обвиняют в сокрытии денежных средств организации и злоупотреблении должностными полномочиями.
«Обвиняемый, зная о наличии у МУП „Советский тепловодоканал“ задолженности по налогам, сборам и страховым взносам на сумму свыше 15 миллионов рублей, не выполнил требования налогового органа об уплате сумм недоимки. Чтобы скрыть денежные средства предприятия, он произвел расчеты с контрагентами, минуя обремененные налоговым органом счета организации», — указано в публикации ведомства.
Следователи выяснили, что руководитель злоупотребил должностными полномочиями: заключил трехстороннее соглашение и возложил на предприятие обязательство по выплате долгов обанкротившейся организации. Югорский межрайонный следственный отдел провел расследование и собрал доказательства. Материалы уголовного дела направили в суд.
Ранее URA.RU писало, что экс-директор МУП «Советский тепловодоканал» Александр Зотов оправдался за уголовное дело о превышении должностных полномочий. Он сообщил, что повесил долг на свое предприятие основании постановления администрации Советского района.
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