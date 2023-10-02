Экс-коммунальщик из ХМАО утаил от налоговой более 15 миллионов рублей

02 октября 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

Следователи завершили расследование дела экс-директора МУП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший директор Советского тепловодоканала утаил от налоговой более 15 миллионов рублей. Сайт следственного управления по ХМАО сообщил, что экс-руководителя МУПа обвиняют в сокрытии денежных средств организации и злоупотреблении должностными полномочиями. «Обвиняемый, зная о наличии у МУП „Советский тепловодоканал“ задолженности по налогам, сборам и страховым взносам на сумму свыше 15 миллионов рублей, не выполнил требования налогового органа об уплате сумм недоимки. Чтобы скрыть денежные средства предприятия, он произвел расчеты с контрагентами, минуя обремененные налоговым органом счета организации», — указано в публикации ведомства. Следователи выяснили, что руководитель злоупотребил должностными полномочиями: заключил трехстороннее соглашение и возложил на предприятие обязательство по выплате долгов обанкротившейся организации. Югорский межрайонный следственный отдел провел расследование и собрал доказательства. Материалы уголовного дела направили в суд. Ранее URA.RU писало, что экс-директор МУП «Советский тепловодоканал» Александр Зотов оправдался за уголовное дело о превышении должностных полномочий. Он сообщил, что повесил долг на свое предприятие основании постановления администрации Советского района.

Бывший директор Советского тепловодоканала утаил от налоговой более 15 миллионов рублей. Сайт следственного управления по ХМАО сообщил, что экс-руководителя МУПа обвиняют в сокрытии денежных средств организации и злоупотреблении должностными полномочиями. «Обвиняемый, зная о наличии у МУП „Советский тепловодоканал“ задолженности по налогам, сборам и страховым взносам на сумму свыше 15 миллионов рублей, не выполнил требования налогового органа об уплате сумм недоимки. Чтобы скрыть денежные средства предприятия, он произвел расчеты с контрагентами, минуя обремененные налоговым органом счета организации», — указано в публикации ведомства. Следователи выяснили, что руководитель злоупотребил должностными полномочиями: заключил трехстороннее соглашение и возложил на предприятие обязательство по выплате долгов обанкротившейся организации. Югорский межрайонный следственный отдел провел расследование и собрал доказательства. Материалы уголовного дела направили в суд. Ранее URA.RU писало, что экс-директор МУП «Советский тепловодоканал» Александр Зотов оправдался за уголовное дело о превышении должностных полномочий. Он сообщил, что повесил долг на свое предприятие основании постановления администрации Советского района.