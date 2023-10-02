Экс-коммунальщик из ХМАО утаил от налоговой более 15 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, следователь, прокурор, правосудие, суд
Следователи завершили расследование дела экс-директора МУП Фото:

Бывший директор Советского тепловодоканала утаил от налоговой более 15 миллионов рублей. Сайт следственного управления по ХМАО сообщил, что экс-руководителя МУПа обвиняют в сокрытии денежных средств организации и злоупотреблении должностными полномочиями.

«Обвиняемый, зная о наличии у МУП „Советский тепловодоканал“ задолженности по налогам, сборам и страховым взносам на сумму свыше 15 миллионов рублей, не выполнил требования налогового органа об уплате сумм недоимки. Чтобы скрыть денежные средства предприятия, он произвел расчеты с контрагентами, минуя обремененные налоговым органом счета организации», — указано в публикации ведомства.

Следователи выяснили, что руководитель злоупотребил должностными полномочиями: заключил трехстороннее соглашение и возложил на предприятие обязательство по выплате долгов обанкротившейся организации. Югорский межрайонный следственный отдел провел расследование и собрал доказательства. Материалы уголовного дела направили в суд.

Ранее URA.RU писало, что экс-директор МУП «Советский тепловодоканал» Александр Зотов оправдался за уголовное дело о превышении должностных полномочий. Он сообщил, что повесил долг на свое предприятие основании постановления администрации Советского района.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший директор Советского тепловодоканала утаил от налоговой более 15 миллионов рублей. Сайт следственного управления по ХМАО сообщил, что экс-руководителя МУПа обвиняют в сокрытии денежных средств организации и злоупотреблении должностными полномочиями. «Обвиняемый, зная о наличии у МУП „Советский тепловодоканал“ задолженности по налогам, сборам и страховым взносам на сумму свыше 15 миллионов рублей, не выполнил требования налогового органа об уплате сумм недоимки. Чтобы скрыть денежные средства предприятия, он произвел расчеты с контрагентами, минуя обремененные налоговым органом счета организации», — указано в публикации ведомства. Следователи выяснили, что руководитель злоупотребил должностными полномочиями: заключил трехстороннее соглашение и возложил на предприятие обязательство по выплате долгов обанкротившейся организации. Югорский межрайонный следственный отдел провел расследование и собрал доказательства. Материалы уголовного дела направили в суд. Ранее URA.RU писало, что экс-директор МУП «Советский тепловодоканал» Александр Зотов оправдался за уголовное дело о превышении должностных полномочий. Он сообщил, что повесил долг на свое предприятие основании постановления администрации Советского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...