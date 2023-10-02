02 октября 2023

В Екатеринбурге нашли свинину в халяльной колбасе

© Служба новостей «URA.RU»
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Мясокомбинат "Велес". Чистоозерье, колбаса
Колбасу нашли в магазинах Екатеринбурга Фото:

В конце сентября на прилавках в екатеринбургских магазинах в халяльной колбасе нашли свинину. Об этом URA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по Свердловской области.

«По результатам лабораторных исследований выявлена фальсификация готовой мясной продукции. В колбасных изделиях „вареная колбаса Мусульманская“ и „Докторская с мясом цыплят-бройлеров Халяль“ выявлена ДНК свиньи», — говорится в сообщении.

Производителям сделали замечание из-за несоответствия данных на маркировке и фактического состава продукции. Кроме того ведомство отправит информацию о нарушителях в областную прокуратуру.

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В конце сентября на прилавках в екатеринбургских магазинах в халяльной колбасе нашли свинину. Об этом URA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по Свердловской области. «По результатам лабораторных исследований выявлена фальсификация готовой мясной продукции. В колбасных изделиях „вареная колбаса Мусульманская“ и „Докторская с мясом цыплят-бройлеров Халяль“ выявлена ДНК свиньи», — говорится в сообщении. Производителям сделали замечание из-за несоответствия данных на маркировке и фактического состава продукции. Кроме того ведомство отправит информацию о нарушителях в областную прокуратуру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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