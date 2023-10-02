В Екатеринбурге нашли свинину в халяльной колбасе

Колбасу нашли в магазинах Екатеринбурга
В конце сентября на прилавках в екатеринбургских магазинах в халяльной колбасе нашли свинину. Об этом URA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по Свердловской области.
«По результатам лабораторных исследований выявлена фальсификация готовой мясной продукции. В колбасных изделиях „вареная колбаса Мусульманская“ и „Докторская с мясом цыплят-бройлеров Халяль“ выявлена ДНК свиньи», — говорится в сообщении.
Производителям сделали замечание из-за несоответствия данных на маркировке и фактического состава продукции. Кроме того ведомство отправит информацию о нарушителях в областную прокуратуру.
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