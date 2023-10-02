ФАС заинтересовалась резким ростом цен на мясо

02 октября 2023 в 19:07 Размер текста - 17 +

В ФАС отметили, что компаниям нужно объяснить ведомству причины повышения цен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит производителей мяса курицы ПАО «Черкизово», «ГАП Ресурс» и АО «Приосколье», так как компании повысили цены на свою продукцию более чем на 5%. Об этом сообщило само ведомство. «Служба направила этим компаниям запросы с целью проведения анализа обоснованности установленных цен», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства. В ФАС отметили, что при обнаружении нарушений будут применены меры антимонопольного реагирования. Компаниям нужно объяснить ведомству причины повышения цен на мясо более чем на 5%. Ранее сообщалось, что в РФ с начала 2023 года из-за санкций стоимость ветеринарных препаратов и кормов для животных увеличилась до 30%, а в премиум-сегменте рост составил около 80%, передает телеканал 360. ФАС опубликовала предостережение о повышении цен на свинину в ближайшем будущем. Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский заявил, что из-за повышения ключевой ставки в РФ ожидается увеличение стоимости на продукты, передает «Дни.ру».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит производителей мяса курицы ПАО «Черкизово», «ГАП Ресурс» и АО «Приосколье», так как компании повысили цены на свою продукцию более чем на 5%. Об этом сообщило само ведомство. «Служба направила этим компаниям запросы с целью проведения анализа обоснованности установленных цен», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства. В ФАС отметили, что при обнаружении нарушений будут применены меры антимонопольного реагирования. Компаниям нужно объяснить ведомству причины повышения цен на мясо более чем на 5%. Ранее сообщалось, что в РФ с начала 2023 года из-за санкций стоимость ветеринарных препаратов и кормов для животных увеличилась до 30%, а в премиум-сегменте рост составил около 80%, передает телеканал 360. ФАС опубликовала предостережение о повышении цен на свинину в ближайшем будущем. Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский заявил, что из-за повышения ключевой ставки в РФ ожидается увеличение стоимости на продукты, передает «Дни.ру».