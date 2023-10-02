ФАС заинтересовалась резким ростом цен на мясо

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Цены на пиво и колбасы. Курган, покупатели, мясо, продуктовый магазин
В ФАС отметили, что компаниям нужно объяснить ведомству причины повышения цен Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит производителей мяса курицы ПАО «Черкизово», «ГАП Ресурс» и АО «Приосколье», так как компании повысили цены на свою продукцию более чем на 5%. Об этом сообщило само ведомство.

«Служба направила этим компаниям запросы с целью проведения анализа обоснованности установленных цен», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

В ФАС отметили, что при обнаружении нарушений будут применены меры антимонопольного реагирования. Компаниям нужно объяснить ведомству причины повышения цен на мясо более чем на 5%.

Ранее сообщалось, что в РФ с начала 2023 года из-за санкций стоимость ветеринарных препаратов и кормов для животных увеличилась до 30%, а в премиум-сегменте рост составил около 80%, передает телеканал 360. ФАС опубликовала предостережение о повышении цен на свинину в ближайшем будущем. Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский заявил, что из-за повышения ключевой ставки в РФ ожидается увеличение стоимости на продукты, передает «Дни.ру».

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит производителей мяса курицы ПАО «Черкизово», «ГАП Ресурс» и АО «Приосколье», так как компании повысили цены на свою продукцию более чем на 5%. Об этом сообщило само ведомство. «Служба направила этим компаниям запросы с целью проведения анализа обоснованности установленных цен», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства. В ФАС отметили, что при обнаружении нарушений будут применены меры антимонопольного реагирования. Компаниям нужно объяснить ведомству причины повышения цен на мясо более чем на 5%. Ранее сообщалось, что в РФ с начала 2023 года из-за санкций стоимость ветеринарных препаратов и кормов для животных увеличилась до 30%, а в премиум-сегменте рост составил около 80%, передает телеканал 360. ФАС опубликовала предостережение о повышении цен на свинину в ближайшем будущем. Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский заявил, что из-за повышения ключевой ставки в РФ ожидается увеличение стоимости на продукты, передает «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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