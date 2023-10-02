В Тюменской области объявили о начале осеннего призыва в армию

В 2023 году планируется призвать 130 тысяч человек
новость из сюжетаПризыв — 2023
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о призыве граждан на военную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«В период с 1 октября по 31 декабря 2023 года обеспечить проведение мероприятий по призыву граждан на военную службу в Тюменской области. Создать призывную комиссию Тюменской области в составе согласно приложению №1 к настоящему распоряжению», — указано в документе.
Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва на срочную службу в армию. В 2023 году планируется призвать 130 тысяч человек.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!