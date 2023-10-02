В Тюменской области объявили о начале осеннего призыва в армию

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В 2023 году планируется призвать 130 тысяч человек Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2023

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о призыве граждан на военную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В период с 1 октября по 31 декабря 2023 года обеспечить проведение мероприятий по призыву граждан на военную службу в Тюменской области. Создать призывную комиссию Тюменской области в составе согласно приложению №1 к настоящему распоряжению», — указано в документе.

Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва на срочную службу в армию. В 2023 году планируется призвать 130 тысяч человек.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о призыве граждан на военную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «В период с 1 октября по 31 декабря 2023 года обеспечить проведение мероприятий по призыву граждан на военную службу в Тюменской области. Создать призывную комиссию Тюменской области в составе согласно приложению №1 к настоящему распоряжению», — указано в документе. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва на срочную службу в армию. В 2023 году планируется призвать 130 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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