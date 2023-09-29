Осенний призыв в РФ начнется 1 октября: главное из брифинга Генштаба

Владимир Цимлянский отметил, что в РФ срок службы в армии составит также 12 месяцев
С 1 октября начинается осенний призыв во всех регионах РФ, однако на Крайнем Севере он стартует 1 ноября. Об этом сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский. URA.RU приводит главную информацию с брифинга о старте осеннего призыва на военную службу в 2023 году.
- Начало осеннего призыва состоится 1 октября во всех регионах России, кроме Крайнего Севера. Там он стартует 1 ноября из-за особенностей климата.
- Срочники во время осеннего призыва не будут служить в новых субъектах и принимать участие в спецоперации на Украине.
- Срок срочной службы в России также составит один год. Начало отправок со сборных пунктов планируется с 16 октября 2023 года.
- Треть призывников будут отправлены в войска после прохождения службы в армии. Они будут проходить обучение на военно-учетной специальности в течение пяти месяцев.
- «Прямая телефонная линия» по вопросам призыва будет работать с 17 октября по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 по московскому времени.
- Все военные, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и возвращены к местам проживания.
- В Генштабе ВС РФ не планируется проведение дополнительных мобилизационных мероприятий.
- Для выполнения всех целей по СВО достаточно желающих служить по контракту и заключивших контракты с ВС РФ, а также добровольцев.
- В стране стало больше граждан, которые приняли решение добровольно поступить на военную службу по контракту в ВС РФ.
- Для быстрого оформления добровольцев Минобороны РФ расширило сеть пунктов отбора граждан на службу по контракту.
- Работа по набору на военную службу на контрактной основе продолжается, взаимодействуя с органами государственной власти регионов России.
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