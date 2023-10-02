Мэр Екатеринбурга ударит по депутатам-оппонентам их же оружием

Новое руководство думы Екатеринбурга получит от Орлова первое задание

02 октября 2023 в 21:44 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов решил поддержать Артура Зиганшина (справа) Фото: Илья Московец © URA.RU Решение, которое команда миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») в гордуме Екатеринбурга продавила больше трех лет назад, сейчас обернется против нее. Как стало известно URA.RU, мэр Алексей Орлов и его команда используют лазейку в регламенте, чтобы назначить своего человека главой комиссии по экономике и инвестициям. В нее записались шесть депутатов — Сергей Козлов (ориентирован на УГМК и мэрию), Артур Зиганшин (Baden Family), Виталий Чачин, Тимофей Жуков, Антон Швалев и Игорь Володин, представляющие команду миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), которая оппонировала мэру Алексею Орлову на выборах. В председатели комиссии метят Зиганшин, которого продвигает Орлов, и Чачин. Швалев, Жуков и Володин решили войти в комиссию как раз для того, чтобы поддержать товарища. Победителя, скорее всего, определят 10 октября — простым большинством голосов. Новость по теме Мэр Екатеринбурга отказал протеже УГМК ради скандального бизнесмена При текущем раскладе побеждает Чачин. Поэтому мэрия, как рассказал источник URA.RU в городской власти, отправит на первое заседание комиссии депутата Анну Гурарий (она к тому моменту, вероятно, уже станет спикером) и ее замов Михаила Матвеева и Илью Бондарева. Дело в том, что спикер думы и его заместители могут участвовать в заседании любой комиссии и голосовать. Причем их голоса — решающие (это важно при равенстве). Такое правило команда Кочеткова придумала и внедрила в феврале 2020 года — чтобы Володин, возглавлявший на тот момент думу, мог смещать неугодных ему депутатов с руководящих должностей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Решение, которое команда миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») в гордуме Екатеринбурга продавила больше трех лет назад, сейчас обернется против нее. Как стало известно URA.RU, мэр Алексей Орлов и его команда используют лазейку в регламенте, чтобы назначить своего человека главой комиссии по экономике и инвестициям. В нее записались шесть депутатов — Сергей Козлов (ориентирован на УГМК и мэрию), Артур Зиганшин (Baden Family), Виталий Чачин, Тимофей Жуков, Антон Швалев и Игорь Володин, представляющие команду миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), которая оппонировала мэру Алексею Орлову на выборах. В председатели комиссии метят Зиганшин, которого продвигает Орлов, и Чачин. Швалев, Жуков и Володин решили войти в комиссию как раз для того, чтобы поддержать товарища. Победителя, скорее всего, определят 10 октября — простым большинством голосов. При текущем раскладе побеждает Чачин. Поэтому мэрия, как рассказал источник URA.RU в городской власти, отправит на первое заседание комиссии депутата Анну Гурарий (она к тому моменту, вероятно, уже станет спикером) и ее замов Михаила Матвеева и Илью Бондарева. Дело в том, что спикер думы и его заместители могут участвовать в заседании любой комиссии и голосовать. Причем их голоса — решающие (это важно при равенстве). Такое правило команда Кочеткова придумала и внедрила в феврале 2020 года — чтобы Володин, возглавлявший на тот момент думу, мог смещать неугодных ему депутатов с руководящих должностей.