Мэр Екатеринбурга ударит по депутатам-оппонентам их же оружием

Новое руководство думы Екатеринбурга получит от Орлова первое задание
© Служба новостей «URA.RU»
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Субботник в Шарташском лесном парке. Екатеринбург, орлов алексей, зиганшин артур, чачин виталий
Алексей Орлов решил поддержать Артура Зиганшина (справа) Фото:

Решение, которое команда миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») в гордуме Екатеринбурга продавила больше трех лет назад, сейчас обернется против нее. Как стало известно URA.RU, мэр Алексей Орлов и его команда используют лазейку в регламенте, чтобы назначить своего человека главой комиссии по экономике и инвестициям.

В нее записались шесть депутатов — Сергей Козлов (ориентирован на УГМК и мэрию), Артур Зиганшин (Baden Family), Виталий Чачин, Тимофей Жуков, Антон Швалев и Игорь Володин, представляющие команду миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), которая оппонировала мэру Алексею Орлову на выборах.

В председатели комиссии метят Зиганшин, которого продвигает Орлов, и Чачин. Швалев, Жуков и Володин решили войти в комиссию как раз для того, чтобы поддержать товарища. Победителя, скорее всего, определят 10 октября — простым большинством голосов.

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При текущем раскладе побеждает Чачин. Поэтому мэрия, как рассказал источник URA.RU в городской власти, отправит на первое заседание комиссии депутата Анну Гурарий (она к тому моменту, вероятно, уже станет спикером) и ее замов Михаила Матвеева и Илью Бондарева. Дело в том, что спикер думы и его заместители могут участвовать в заседании любой комиссии и голосовать. Причем их голоса — решающие (это важно при равенстве). Такое правило команда Кочеткова придумала и внедрила в феврале 2020 года — чтобы Володин, возглавлявший на тот момент думу, мог смещать неугодных ему депутатов с руководящих должностей.

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Решение, которое команда миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») в гордуме Екатеринбурга продавила больше трех лет назад, сейчас обернется против нее. Как стало известно URA.RU, мэр Алексей Орлов и его команда используют лазейку в регламенте, чтобы назначить своего человека главой комиссии по экономике и инвестициям. В нее записались шесть депутатов — Сергей Козлов (ориентирован на УГМК и мэрию), Артур Зиганшин (Baden Family), Виталий Чачин, Тимофей Жуков, Антон Швалев и Игорь Володин, представляющие команду миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), которая оппонировала мэру Алексею Орлову на выборах. В председатели комиссии метят Зиганшин, которого продвигает Орлов, и Чачин. Швалев, Жуков и Володин решили войти в комиссию как раз для того, чтобы поддержать товарища. Победителя, скорее всего, определят 10 октября — простым большинством голосов. При текущем раскладе побеждает Чачин. Поэтому мэрия, как рассказал источник URA.RU в городской власти, отправит на первое заседание комиссии депутата Анну Гурарий (она к тому моменту, вероятно, уже станет спикером) и ее замов Михаила Матвеева и Илью Бондарева. Дело в том, что спикер думы и его заместители могут участвовать в заседании любой комиссии и голосовать. Причем их голоса — решающие (это важно при равенстве). Такое правило команда Кочеткова придумала и внедрила в феврале 2020 года — чтобы Володин, возглавлявший на тот момент думу, мог смещать неугодных ему депутатов с руководящих должностей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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