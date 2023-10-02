Мэр Екатеринбурга отказал протеже УГМК ради скандального бизнесмена

Депутат гордумы Екатеринбурга Сергей Козлов, которого связывают с УГМК, не возглавит комиссию по экономике и инвестициям, хотя считался основным претендентом. Мэр Алексей Орлов хочет, чтобы председателем стал депутат Артур Зиганшин, представляющий интересы бизнесмена Евгения Кононова (сеть термальных комплексов Baden Family), рассказал URA.RU источник в горадминистрации.
Другой собеседник агентства в муниципальной власти поделился, что Орлов даже уже проинформировал Козлова, в частных разговорах якобы изъявлявшего желание руководить комиссией, о своем решении. При этом сам Козлов сказал корреспонденту, что такой беседы у него с мэром не было. «Комиссию, поверьте мне, я раскачаю [и без должности], и она станет не просто проходная», — анонсировал политик. Зиганшин тоже сказал, что не общался с Орловым на тему распределения портфелей в новой думе.
До весны 2023-го Зиганшин около года руководил городским комитетом по экологии, а перед этим он курировал «Шарташский лесопарк». Сейчас Зиганшин работает в структуре Baden Family. Владеющий ею Кононов стал известен после нескольких публичных градостроительных конфликтов — в частности, вокруг строительства терм «Баден-Баден» на берегу Шарташа и обустройства пляжа неподалеку.
Третий источник URA.RU в мэрии подчеркнул, что окончательное решение еще не принято. Как ранее сообщало агентство, комиссию хочет возглавить и депутат Виталий Чачин, который руководил ею в предыдущем созыве. Но Орлов его на эту позицию не рассматривает: Чачина относят к команде миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), которая оппонировала администрации на выборах.
Избирать председателя комиссии по экономике и других семи комиссий думы будут, вероятно, 10 октября. Чтобы поддержать Чачина, в комиссию вступили его товарищи Игорь Володин, Антон Швалев и Тимофей Жуков. У Кочеткова внутри комиссии пока большинство — четыре голоса из шести.
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