Мэр Екатеринбурга отказал протеже УГМК ради скандального бизнесмена

Лоббист «Баден-Бадена» получит должность в екатеринбургской власти

02 октября 2023 в 20:34 Размер текста - 17 +

По слухам, Алексей Орлов уже проинформировал Сергея Козлова о своем решении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат гордумы Екатеринбурга Сергей Козлов, которого связывают с УГМК, не возглавит комиссию по экономике и инвестициям, хотя считался основным претендентом. Мэр Алексей Орлов хочет, чтобы председателем стал депутат Артур Зиганшин, представляющий интересы бизнесмена Евгения Кононова (сеть термальных комплексов Baden Family), рассказал URA.RU источник в горадминистрации. Другой собеседник агентства в муниципальной власти поделился, что Орлов даже уже проинформировал Козлова, в частных разговорах якобы изъявлявшего желание руководить комиссией, о своем решении. При этом сам Козлов сказал корреспонденту, что такой беседы у него с мэром не было. «Комиссию, поверьте мне, я раскачаю [и без должности], и она станет не просто проходная», — анонсировал политик. Зиганшин тоже сказал, что не общался с Орловым на тему распределения портфелей в новой думе. До весны 2023-го Зиганшин около года руководил городским комитетом по экологии, а перед этим он курировал «Шарташский лесопарк». Сейчас Зиганшин работает в структуре Baden Family. Владеющий ею Кононов стал известен после нескольких публичных градостроительных конфликтов — в частности, вокруг строительства терм «Баден-Баден» на берегу Шарташа и обустройства пляжа неподалеку. Новость по теме «Теневой» спикер думы Екатеринбурга берет под контроль весь бюджет и хозяйство Третий источник URA.RU в мэрии подчеркнул, что окончательное решение еще не принято. Как ранее сообщало агентство, комиссию хочет возглавить и депутат Виталий Чачин, который руководил ею в предыдущем созыве. Но Орлов его на эту позицию не рассматривает: Чачина относят к команде миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), которая оппонировала администрации на выборах. Избирать председателя комиссии по экономике и других семи комиссий думы будут, вероятно, 10 октября. Чтобы поддержать Чачина, в комиссию вступили его товарищи Игорь Володин, Антон Швалев и Тимофей Жуков. У Кочеткова внутри комиссии пока большинство — четыре голоса из шести. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат гордумы Екатеринбурга Сергей Козлов, которого связывают с УГМК, не возглавит комиссию по экономике и инвестициям, хотя считался основным претендентом. Мэр Алексей Орлов хочет, чтобы председателем стал депутат Артур Зиганшин, представляющий интересы бизнесмена Евгения Кононова (сеть термальных комплексов Baden Family), рассказал URA.RU источник в горадминистрации. Другой собеседник агентства в муниципальной власти поделился, что Орлов даже уже проинформировал Козлова, в частных разговорах якобы изъявлявшего желание руководить комиссией, о своем решении. При этом сам Козлов сказал корреспонденту, что такой беседы у него с мэром не было. «Комиссию, поверьте мне, я раскачаю [и без должности], и она станет не просто проходная», — анонсировал политик. Зиганшин тоже сказал, что не общался с Орловым на тему распределения портфелей в новой думе. До весны 2023-го Зиганшин около года руководил городским комитетом по экологии, а перед этим он курировал «Шарташский лесопарк». Сейчас Зиганшин работает в структуре Baden Family. Владеющий ею Кононов стал известен после нескольких публичных градостроительных конфликтов — в частности, вокруг строительства терм «Баден-Баден» на берегу Шарташа и обустройства пляжа неподалеку. Третий источник URA.RU в мэрии подчеркнул, что окончательное решение еще не принято. Как ранее сообщало агентство, комиссию хочет возглавить и депутат Виталий Чачин, который руководил ею в предыдущем созыве. Но Орлов его на эту позицию не рассматривает: Чачина относят к команде миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), которая оппонировала администрации на выборах. Избирать председателя комиссии по экономике и других семи комиссий думы будут, вероятно, 10 октября. Чтобы поддержать Чачина, в комиссию вступили его товарищи Игорь Володин, Антон Швалев и Тимофей Жуков. У Кочеткова внутри комиссии пока большинство — четыре голоса из шести.