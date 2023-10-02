Ипотечная программа-аутсайдер выбилась в тюменский топ

В Тюменской области в шесть раз увеличился спрос на IT-ипотеку

03 октября 2023 в 07:39 Размер текста - 17 +

После изменений в программе, IT-ипотека стала одной из самых доступных Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени за последний месяц в шесть раз увеличилось количество заявок и одобрений по программе IT-ипотеки. Об этом URA.RU рассказал источник в риэлторском сообществе региона. «Программа и раньше была достаточно популярна, около 15% всех заявок по ней подавали. Но там был очень небольшой процент одобрений, условия программы были достаточно жесткими. Сейчас в программе отменили минимальный порог дохода, и стало намного больше претендентов», — пояснил URA.RU собеседник. Эти данные подтверждают и крупные ипотечные операторы. В частности, ВТБ уже в последней декаде отмечал многократное повышение объемов выданной IT-ипотеки. Как пояснила URA.RU президент объединения риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина, на спрос повлияли не только изменения в самой программе. «Увеличились первоначальные взносы по другим программам с господдержкой, увеличились процентные ставки по стандартным ипотекам. В итоге IT-ипотека для тех, к кому она применима, оказалась самым выгодным вариантом», — сообщила URA.RU Бабушкина. Ранее агентство рассказало, что в Тюмени не будет ожидаемого осеннего снижения цен на загородную недвижимость. Вместо этого продавцы подняли стоимость квадратного метра дачных домиков.

В Тюмени за последний месяц в шесть раз увеличилось количество заявок и одобрений по программе IT-ипотеки. Об этом URA.RU рассказал источник в риэлторском сообществе региона. «Программа и раньше была достаточно популярна, около 15% всех заявок по ней подавали. Но там был очень небольшой процент одобрений, условия программы были достаточно жесткими. Сейчас в программе отменили минимальный порог дохода, и стало намного больше претендентов», — пояснил URA.RU собеседник. Эти данные подтверждают и крупные ипотечные операторы. В частности, ВТБ уже в последней декаде отмечал многократное повышение объемов выданной IT-ипотеки. Как пояснила URA.RU президент объединения риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина, на спрос повлияли не только изменения в самой программе. «Увеличились первоначальные взносы по другим программам с господдержкой, увеличились процентные ставки по стандартным ипотекам. В итоге IT-ипотека для тех, к кому она применима, оказалась самым выгодным вариантом», — сообщила URA.RU Бабушкина. Ранее агентство рассказало, что в Тюмени не будет ожидаемого осеннего снижения цен на загородную недвижимость. Вместо этого продавцы подняли стоимость квадратного метра дачных домиков.