02 октября 2023

Мизулина предупредила об угрозах нападений ВСУ на школы в регионах РФ

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Пресс-конференция. Москва, мизулина екатерина
Мизулина призвала россиян сообщать об угрозах со стороны провокаторов из Украины Фото:

Украина устраивает провокации с угрозами нападений на российские школы. Об этом заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем telegram-канале.

«В последние дни присылают посты с угрозами нападений на школы в разных регионах. Мы передаем все материалы в полицию. При этом уже очевидно, что большинство угроз — это провокация с территории Украины», — уточнила в посте Мизулина.

Она уверена, что необходимо проверять все сообщения с угрозами в адрес школ. Мизулина попросила подписчиков, кто видит такие публикации на ресурсах в своих регионах, сразу же обращаться в полицию по месту жительства, либо сообщать директору школы.

Ранее Мизулина выступила против введения в российских школах урока «Важные дела». Она предложила вместо введения нового урока разобраться с насущными вопросами — модернизировать школьное питание и решить проблему со школьными туалетами.

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Украина устраивает провокации с угрозами нападений на российские школы. Об этом заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем telegram-канале. «В последние дни присылают посты с угрозами нападений на школы в разных регионах. Мы передаем все материалы в полицию. При этом уже очевидно, что большинство угроз — это провокация с территории Украины», — уточнила в посте Мизулина. Она уверена, что необходимо проверять все сообщения с угрозами в адрес школ. Мизулина попросила подписчиков, кто видит такие публикации на ресурсах в своих регионах, сразу же обращаться в полицию по месту жительства, либо сообщать директору школы. Ранее Мизулина выступила против введения в российских школах урока «Важные дела». Она предложила вместо введения нового урока разобраться с насущными вопросами — модернизировать школьное питание и решить проблему со школьными туалетами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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