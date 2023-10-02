Мизулина предупредила об угрозах нападений ВСУ на школы в регионах РФ

Украина устраивает провокации с угрозами нападений на российские школы. Об этом заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем telegram-канале.
«В последние дни присылают посты с угрозами нападений на школы в разных регионах. Мы передаем все материалы в полицию. При этом уже очевидно, что большинство угроз — это провокация с территории Украины», —
Она уверена, что необходимо проверять все сообщения с угрозами в адрес школ. Мизулина попросила подписчиков, кто видит такие публикации на ресурсах в своих регионах, сразу же обращаться в полицию по месту жительства, либо сообщать директору школы.
Ранее Мизулина выступила против введения в российских школах урока «Важные дела». Она предложила вместо введения нового урока разобраться с насущными вопросами — модернизировать школьное питание и решить проблему со школьными туалетами.
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