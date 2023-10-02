Мизулина предупредила об угрозах нападений ВСУ на школы в регионах РФ

03 октября 2023 в 00:04 Размер текста - 17 +

Мизулина призвала россиян сообщать об угрозах со стороны провокаторов из Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украина устраивает провокации с угрозами нападений на российские школы. Об этом заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем telegram-канале. «В последние дни присылают посты с угрозами нападений на школы в разных регионах. Мы передаем все материалы в полицию. При этом уже очевидно, что большинство угроз — это провокация с территории Украины», — уточнила в посте Мизулина. Она уверена, что необходимо проверять все сообщения с угрозами в адрес школ. Мизулина попросила подписчиков, кто видит такие публикации на ресурсах в своих регионах, сразу же обращаться в полицию по месту жительства, либо сообщать директору школы. Ранее Мизулина выступила против введения в российских школах урока «Важные дела». Она предложила вместо введения нового урока разобраться с насущными вопросами — модернизировать школьное питание и решить проблему со школьными туалетами.

Украина устраивает провокации с угрозами нападений на российские школы. Об этом заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем telegram-канале. «В последние дни присылают посты с угрозами нападений на школы в разных регионах. Мы передаем все материалы в полицию. При этом уже очевидно, что большинство угроз — это провокация с территории Украины», — уточнила в посте Мизулина. Она уверена, что необходимо проверять все сообщения с угрозами в адрес школ. Мизулина попросила подписчиков, кто видит такие публикации на ресурсах в своих регионах, сразу же обращаться в полицию по месту жительства, либо сообщать директору школы. Ранее Мизулина выступила против введения в российских школах урока «Важные дела». Она предложила вместо введения нового урока разобраться с насущными вопросами — модернизировать школьное питание и решить проблему со школьными туалетами.