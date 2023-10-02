Мизулина заступилась за школьников, которым депутаты захотели ввести новый урок

Мизулина выступила против введения в школах нового урока «Важные дела»
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XII Международный форум безопасного Интернета. Москва, мизулина екатерина
Екатерина Мизулина выступила против введения нового школьного урока Фото:

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выступила против введения в российских школах урока «Важные дела». Депутаты предлагали в рамках предмета приобщить детей к созданию окопных свечей и других вещей для участников СВО.

«Депутаты показывают, как они далеки от реальности. Они вообще в курсе, что школьники и так еле выдерживают нагрузку? <…> Зачем еще один урок? Все это можно делать и на „разговорах о важном“, и на ОБЖ, и на уроке технологий», — написала Екатерина Мизулина в своем telegram-канале.

Она предложила депутатам вместо введения нового урока разобраться с насущными вопросами — модернизировать школьное питание и решить проблему со школьными туалетами. Также Мизулина отметила, что многие подростки самостоятельно оказывают поддержку участникам спецоперации на Украине в виде гуманитарной помощи.

Депутаты из партии «Справедливая Россия — За правду» предлагали ввести в школах новый предмет «Важные дела», передает MK.RU. По словам лидера партии Сергея Миронова, данная инициатива будет способствовать патриотическому воспитанию школьников. В школах также проводятся уроки «Разговоры о важном».

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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выступила против введения в российских школах урока «Важные дела». Депутаты предлагали в рамках предмета приобщить детей к созданию окопных свечей и других вещей для участников СВО. «Депутаты показывают, как они далеки от реальности. Они вообще в курсе, что школьники и так еле выдерживают нагрузку? <…> Зачем еще один урок? Все это можно делать и на „разговорах о важном“, и на ОБЖ, и на уроке технологий», — написала Екатерина Мизулина в своем telegram-канале. Она предложила депутатам вместо введения нового урока разобраться с насущными вопросами — модернизировать школьное питание и решить проблему со школьными туалетами. Также Мизулина отметила, что многие подростки самостоятельно оказывают поддержку участникам спецоперации на Украине в виде гуманитарной помощи. Депутаты из партии «Справедливая Россия — За правду» предлагали ввести в школах новый предмет «Важные дела», передает MK.RU. По словам лидера партии Сергея Миронова, данная инициатива будет способствовать патриотическому воспитанию школьников. В школах также проводятся уроки «Разговоры о важном».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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