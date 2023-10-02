Правительство РФ утвердило повышение зарплат чиновникам

03 октября 2023 в 00:39 Размер текста - 17 +

Зарплаты госслужащих вырастут на 5,5% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 1 октября зарплаты бюджетников, госслужащих и гражданского персонала воинских частей вырастут на 5,5%. Соответствующее распоряжение, подписанное председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации. Новость по теме Что изменится в жизни россиян с 1 октября «<…> Принять меры по увеличению с 1 октября 2023 г. на 5,5 процента <…> оплаты труда: работников федеральных, казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей <…>» — говорится в тексте документа . Об индексации зарплат некоторых категорий госслужащих сообщается в указе президента России Владимира Путина «О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности РФ». Денежное вознаграждение для них увеличится в 1,055 раза с 1 октября, говорится в документе. Также Правительство России дополнительно выделит свыше 30 миллиардов рублей на повышение заработных плат сотрудников бюджетных государственных учреждений, передает телеканал 360.

С 1 октября зарплаты бюджетников, госслужащих и гражданского персонала воинских частей вырастут на 5,5%. Соответствующее распоряжение, подписанное председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации. «<…> Принять меры по увеличению с 1 октября 2023 г. на 5,5 процента <…> оплаты труда: работников федеральных, казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей <…>» — говорится в тексте документа. Об индексации зарплат некоторых категорий госслужащих сообщается в указе президента России Владимира Путина «О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности РФ». Денежное вознаграждение для них увеличится в 1,055 раза с 1 октября, говорится в документе. Также Правительство России дополнительно выделит свыше 30 миллиардов рублей на повышение заработных плат сотрудников бюджетных государственных учреждений, передает телеканал 360.