02 октября 2023

Правительство РФ утвердило повышение зарплат чиновникам

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Заседание городской думы. Курган, совещание, чиновник, заседание, руки, депутат
Зарплаты госслужащих вырастут на 5,5% Фото:

С 1 октября зарплаты бюджетников, госслужащих и гражданского персонала воинских частей вырастут на 5,5%. Соответствующее распоряжение, подписанное председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.

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«<…> Принять меры по увеличению с 1 октября 2023 г. на 5,5 процента <…> оплаты труда: работников федеральных, казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей <…>» — говорится в тексте документа.

Об индексации зарплат некоторых категорий госслужащих сообщается в указе президента России Владимира Путина «О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности РФ». Денежное вознаграждение для них увеличится в 1,055 раза с 1 октября, говорится в документе. Также Правительство России дополнительно выделит свыше 30 миллиардов рублей на повышение заработных плат сотрудников бюджетных государственных учреждений, передает телеканал 360.

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С 1 октября зарплаты бюджетников, госслужащих и гражданского персонала воинских частей вырастут на 5,5%. Соответствующее распоряжение, подписанное председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации. «<…> Принять меры по увеличению с 1 октября 2023 г. на 5,5 процента <…> оплаты труда: работников федеральных, казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей <…>» — говорится в тексте документа. Об индексации зарплат некоторых категорий госслужащих сообщается в указе президента России Владимира Путина «О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности РФ». Денежное вознаграждение для них увеличится в 1,055 раза с 1 октября, говорится в документе. Также Правительство России дополнительно выделит свыше 30 миллиардов рублей на повышение заработных плат сотрудников бюджетных государственных учреждений, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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