02 октября 2023

Церковь получит деньги на реставрацию после критики Шумкова

© Служба новостей «URA.RU»
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Часовня в честь Преображения Господня и церковь Успения Пресвятой Богородицы. Свердловская область, Верхняя Сысерть, реставрация храма, церковь успения пресвятой богородицы
В Курганской области реставрируют храм в Карачельском Фото:

Минкульт России ищет подрядчика, который займется доработкой документации и продолжит реставрацию церкви в селе Карачельском Шумихинского округа Курганской области. На эти цели направлено 34 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. В августе медленное восстановление храма критиковал губернатор Вадим Шумков.

«Реставрационные работы по приспособлению к современному использованию, доработка проектной документации объекта культурного наследия федерального значения „Церковь Трех святителей“ в селе Карачельское. Начальная (максимальная) цена контракта — 34 миллиона 999 тысяч рублей», — указано в документации тендера.

Согласно техдокументации, подрядчик должен будет доработать проект реставрационных работ и продолжить восстановление церкви. Курганский губернатор Шумков писал ранее в своем telegram-канале о том, что реставрация храма в Карачельском тянется уже седьмой год, но результата нет. Он пообещал обратиться в Минкульт, чтобы ускорить реставрацию церкви.

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Минкульт России ищет подрядчика, который займется доработкой документации и продолжит реставрацию церкви в селе Карачельском Шумихинского округа Курганской области. На эти цели направлено 34 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. В августе медленное восстановление храма критиковал губернатор Вадим Шумков. «Реставрационные работы по приспособлению к современному использованию, доработка проектной документации объекта культурного наследия федерального значения „Церковь Трех святителей“ в селе Карачельское. Начальная (максимальная) цена контракта — 34 миллиона 999 тысяч рублей», — указано в документации тендера. Согласно техдокументации, подрядчик должен будет доработать проект реставрационных работ и продолжить восстановление церкви. Курганский губернатор Шумков писал ранее в своем telegram-канале о том, что реставрация храма в Карачельском тянется уже седьмой год, но результата нет. Он пообещал обратиться в Минкульт, чтобы ускорить реставрацию церкви.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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