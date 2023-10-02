Церковь получит деньги на реставрацию после критики Шумкова

В Курганской области реставрируют храм в Карачельском Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минкульт России ищет подрядчика, который займется доработкой документации и продолжит реставрацию церкви в селе Карачельском Шумихинского округа Курганской области. На эти цели направлено 34 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. В августе медленное восстановление храма критиковал губернатор Вадим Шумков.

«Реставрационные работы по приспособлению к современному использованию, доработка проектной документации объекта культурного наследия федерального значения „Церковь Трех святителей“ в селе Карачельское. Начальная (максимальная) цена контракта — 34 миллиона 999 тысяч рублей», — указано в документации тендера.

Согласно техдокументации, подрядчик должен будет доработать проект реставрационных работ и продолжить восстановление церкви. Курганский губернатор Шумков писал ранее в своем telegram-канале о том, что реставрация храма в Карачельском тянется уже седьмой год, но результата нет. Он пообещал обратиться в Минкульт, чтобы ускорить реставрацию церкви.