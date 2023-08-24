Губернатор Шумков пожалуется в Минкульт из-за срыва ремонта храма. Фото

25 августа 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Так ремонтируемый собор выглядел в 2020 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратится в Министерство культуры РФ из-за затягивающегося ремонта Успенского собора в Далматовском монастыре. Об этом губернатор написал в telegram-канале. «К сожалению, в очередной раз „зависла“ пятилетняя реставрация Успенского храма 18-го века в Далматовском монастыре. Меняются подрядчики, меняются суммы, но не меняется ситуация. Точно такая же ситуация уже седьмой год с храмом в Карачельском. Будем обращаться в Минкульт, по программе которого выделяются средства. Это не дело», — заявил Шумков. В 2020 году ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» объявило аукцион на реконструкцию объекта культурного наследия федерального значения Успенского собора XVII века. Начальная цена контракта составляла 279 млн рублей. Работы должны были завершить до августа 2021 года. Ремонт собора, по словам губернатора, затягивается Фото: telegram-канал Вадима Шумкова https://t.me/silavpravdevshumkov

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратится в Министерство культуры РФ из-за затягивающегося ремонта Успенского собора в Далматовском монастыре. Об этом губернатор написал в telegram-канале. «К сожалению, в очередной раз „зависла“ пятилетняя реставрация Успенского храма 18-го века в Далматовском монастыре. Меняются подрядчики, меняются суммы, но не меняется ситуация. Точно такая же ситуация уже седьмой год с храмом в Карачельском. Будем обращаться в Минкульт, по программе которого выделяются средства. Это не дело», — заявил Шумков. В 2020 году ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» объявило аукцион на реконструкцию объекта культурного наследия федерального значения Успенского собора XVII века. Начальная цена контракта составляла 279 млн рублей. Работы должны были завершить до августа 2021 года.