02 октября 2023

МИД Польши: налаживание отношений с Украиной требует «титанических усилий»

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Визит министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева в КГСХА. Курган, рукопожатие, патрушев дмитрий, скиндерев роман
Варшава и Украина могут наладить отношения, если к этому будут приложены  «титанические усилия» Фото:

Варшаве и Киеву необходимо приложить «титанические усилия» для налаживания отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

«Чтобы вернуться к исходной точке, потребуются титанические усилия. Я не буду суфлировать украинским властям, что нужно сделать. Наши отношения длительные и комплексные. Украинская сторона обязательно найдет решение, если будет такая воля с ее стороны», — передает слова Рау телеканал Polsat.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский решил ухудшить отношения с Польшей, рассчитывая на финансовую поддержку от Германии. Он считает, что Варшава уже исчерпала свои возможности в оказании помощи Украине. Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предупредил, что проблемы Киева в отношениях с Варшавой грозят расколом между странами, передает «Царьград».

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Варшаве и Киеву необходимо приложить «титанические усилия» для налаживания отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. «Чтобы вернуться к исходной точке, потребуются титанические усилия. Я не буду суфлировать украинским властям, что нужно сделать. Наши отношения длительные и комплексные. Украинская сторона обязательно найдет решение, если будет такая воля с ее стороны», — передает слова Рау телеканал Polsat. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский решил ухудшить отношения с Польшей, рассчитывая на финансовую поддержку от Германии. Он считает, что Варшава уже исчерпала свои возможности в оказании помощи Украине. Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предупредил, что проблемы Киева в отношениях с Варшавой грозят расколом между странами, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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