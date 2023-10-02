МИД Польши: налаживание отношений с Украиной требует «титанических усилий»

Варшаве и Киеву необходимо приложить «титанические усилия» для налаживания отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
«Чтобы вернуться к исходной точке, потребуются титанические усилия. Я не буду суфлировать украинским властям, что нужно сделать. Наши отношения длительные и комплексные. Украинская сторона обязательно найдет решение, если будет такая воля с ее стороны», — передает слова Рау
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский решил ухудшить отношения с Польшей, рассчитывая на финансовую поддержку от Германии. Он считает, что Варшава уже исчерпала свои возможности в оказании помощи Украине. Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предупредил, что проблемы Киева в отношениях с Варшавой грозят расколом между странами, передает «Царьград».
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