02 октября 2023

Россия значительно увеличит стоимость виз для граждан Евросоюза

Визовый сбор для граждан ЕС вырастет до 300 долларов
© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний Екатеринбург, виз-бульвар, верх исетский бульвар
МИД предлагает брать сбор со всех, въезжающих в Россию из ЕС Фото:

Стоимость российской визы для граждан Евросоюза (ЕС) увеличится до 300 долларов, также планируется отменить льготы для ее оформления. Мера не коснется туристов, но затронет тех, кто приезжает навестить родственников, говорится в законопроекте, подготовленном МИД РФ.

«Министерство иностранных дел подготовило и внесло в правительство законопроект, который предусматривает повышение визовых сборов и отмену визовых льгот для въезжающих в Россию граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. <…> Предложения были разработаны МИДом в качестве ответной меры», — пишет РБК со ссылкой на законопроект МИД.

МИД предлагает брать сбор со всех, въезжающих в Россию из указанных стран, а стоимость увеличить в зависимости от срочности и кратности до 50—300 долларов. Но стоимость электронной визы для туристов, которой могут пользоваться и граждане Европы, составит 52 доллара.

Ранее МИД отказалось упрощать иностранцам анкету на электронную визу в РФ. В стране не планируют упрощать анкету на получение электронной визы для иностранцев.

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Стоимость российской визы для граждан Евросоюза (ЕС) увеличится до 300 долларов, также планируется отменить льготы для ее оформления. Мера не коснется туристов, но затронет тех, кто приезжает навестить родственников, говорится в законопроекте, подготовленном МИД РФ. «Министерство иностранных дел подготовило и внесло в правительство законопроект, который предусматривает повышение визовых сборов и отмену визовых льгот для въезжающих в Россию граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. <…> Предложения были разработаны МИДом в качестве ответной меры», — пишет РБК со ссылкой на законопроект МИД. МИД предлагает брать сбор со всех, въезжающих в Россию из указанных стран, а стоимость увеличить в зависимости от срочности и кратности до 50—300 долларов. Но стоимость электронной визы для туристов, которой могут пользоваться и граждане Европы, составит 52 доллара. Ранее МИД отказалось упрощать иностранцам анкету на электронную визу в РФ. В стране не планируют упрощать анкету на получение электронной визы для иностранцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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