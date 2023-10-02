Россия значительно увеличит стоимость виз для граждан Евросоюза

Стоимость российской визы для граждан Евросоюза (ЕС) увеличится до 300 долларов, также планируется отменить льготы для ее оформления. Мера не коснется туристов, но затронет тех, кто приезжает навестить родственников, говорится в законопроекте, подготовленном МИД РФ.
«Министерство иностранных дел подготовило и внесло в правительство законопроект, который предусматривает повышение визовых сборов и отмену визовых льгот для въезжающих в Россию граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. <…> Предложения были разработаны МИДом в качестве ответной меры», — пишет РБК со ссылкой на законопроект МИД.
МИД предлагает брать сбор со всех, въезжающих в Россию из указанных стран, а стоимость увеличить в зависимости от срочности и кратности до 50—300 долларов. Но стоимость электронной визы для туристов, которой могут пользоваться и граждане Европы, составит 52 доллара.
Ранее МИД отказалось упрощать иностранцам анкету на электронную визу в РФ. В стране не планируют упрощать анкету на получение электронной визы для иностранцев.
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